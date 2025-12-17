DAX23.961 -0,5%Est505.682 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,31 -1,1%Nas22.768 -1,5%Bitcoin73.551 -1,6%Euro1,1745 ±-0,0%Öl59,90 +1,8%Gold4.331 +0,7%
Frühes Investment

So viel Gewinn hätte ein Investment in Dogecoin von vor 10 Jahren eingefahren

17.12.25 19:43 Uhr
So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Dogecoin verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
DOGE/USD (Dogecoin-US-Dollar)
0,1269 USD -0,0048 USD -3,62%
Charts|News

Dogecoin wurde am 16.12.2015 zu einem Wert von 0,002786 USD gehandelt. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 35.891,05 DOGE im Portfolio. Da sich der Kurs von DOGE-USD gestern auf 0,1317 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4.725,22 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 4.625,22 Prozent.

Am 17.12.2025 fiel DOGE auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1269 USD. Am 17.01.2025 stieg Dogecoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,4151 USD.

Redaktion finanzen.net

