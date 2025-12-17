So viel Gewinn hätte ein Investment in Dogecoin von vor 10 Jahren eingefahren

Frühes Investment

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Dogecoin verdienen können.

Dogecoin wurde am 16.12.2015 zu einem Wert von 0,002786 USD gehandelt. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 35.891,05 DOGE im Portfolio. Da sich der Kurs von DOGE-USD gestern auf 0,1317 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4.725,22 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 4.625,22 Prozent.

Am 17.12.2025 fiel DOGE auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1269 USD. Am 17.01.2025 stieg Dogecoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,4151 USD.

Redaktion finanzen.net