DOW JONES--

VinSpeed und Siemens entwickeln Hochgeschwindigkeitsbahnnetz für Vietnam

Wer­bung Wer­bung

Siemens Mobility und die Vingroup-Tochter VinSpeed haben ein "umfassendes strategisches Partnerschafts- und Rahmenabkommen" für ein Hochgeschwindigkeitsbahnnetz in Vietnam geschlossen. Ziel ist eine enge Zusammenarbeit beim Aufbau eines Hochgeschwindigkeitsbahnnetzes in Vietnam.

Zusammen wollen beide Unternehmen zwei Hochgeschwindigkeitslinien mit 121 bzw 54 Streckenkilometern aufbauen, zum einen die Linie Hanoi - Quang Ninh (Ha Long) mit vier Stationen, zum anderen die Linie Ben Thanh - Can Gio mit zwei Stationen.

Siemens Mobility designt und liefert als Technologiepartner im Rahmen des Projekts Velaro-Novo-Hochgeschwindigkeitszüge, Bahninfrastruktur und Services als schlüsselfertiges Projekt für Vietnams Hochgeschwindigkeits-Bahnprojekt.

Wer­bung Wer­bung

Beide Unternehmen wollen laut Mitteilung eng zusammenarbeiten, um die Grundlage für weitere Verträge zu legen und eine moderne Bahninfrastruktur nach internationalen Standards in Vietnam zu realisieren. Die VinSpeed High-Speed Railway Investment and Development Joint Stock Company treibt die Entwicklung von Hochgeschwindigkeitsbahnen und moderner Verkehrsinfrastruktur in Vietnam voran.

Finanzielle Details wurden nicht veröffentlicht.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2025 08:32 ET (13:32 GMT)