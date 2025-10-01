Wie angekündigt

Der Bahntechnikkonzern Vossloh passt nach der vollzogenen Übernahme des französischen Betonschwellenherstellers Sateba wie angekündigt seine Jahresprognose an.

Der Umsatz dürfte nun zwischen 1,33 und 1,4 Milliarden Euro erreichen nach 1,21 Milliarden im Vorjahr, wie Vossloh am Mittwoch in Werdohl mitteilte. Vor Abschluss des Zukaufs standen 1,25 bis 1,325 Milliarden Euro Erlös im Plan. Das um Kaufpreiseffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll statt 110 bis 120 Millionen nun 116 bis 126 Millionen Euro betragen. Vergangenes Jahr waren es gut 105 Millionen Euro Ergebnis gewesen. Die operative Marge (ber. Ebit) soll 2025 weiterhin um 9 Prozent in einem Korridor von plus oder minus einem halben Prozentpunkt liegen.

In dem Ausblick seien neben Übernahmeeffekten auch aktuelle Wechselkurs- und Zollbelastungen enthalten. Ursprünglich hatte Vossloh auch mit einem früheren Abschluss des Geschäfts und damit mit bereits höheren Beiträgen aus der Konsolidierung in diesem Jahr gerechnet. Den Zukauf schlossen die Sauerländer nun laut Mitteilung zum 1. Oktober ab.

Die Vossloh-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 2,98 Prozent auf 87,80 Euro nach.

