Vossloh Aktie

Marktkap. 1,73 Mrd. EUR

KGV 12,10 Div. Rendite 2,56%
WKN 766710

ISIN DE0007667107

Symbol VOSSF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vossloh auf "Hold" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Nach dem bekanntgegebenen und bereits erwarteten Abschluss der Übernahme von Sabeta habe der Bahntechnikkonzern seinen Jahresausblick konkretisiert, schrieb Fabian Piasta in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Mittelpunkte der neuen Umsatz- und operativen Ergebniszielspannen (Ebit) lägen nun knapp über den Konsensprognosen./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 11:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 11:31 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Vossloh AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
86,90 €		 Abst. Kursziel*:
9,32%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
88,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,34%
Analyst Name:
Fabian Piasta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vossloh AG

20:21 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
31.07.25 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
29.07.25 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
28.07.25 Vossloh Hold Warburg Research
24.07.25 Vossloh Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

