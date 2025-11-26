DAX 23.789 +0,3%ESt50 5.658 +0,0%MSCI World 4.376 +0,1%Top 10 Crypto 12,33 -0,3%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.366 +0,4%Euro 1,1597 +0,0%Öl 63,22 +0,2%Gold 4.160 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street im Feiertag: DAX etwas höher -- PUMA-Aktie profitiert von Übernahmespekulationen -- Strategy, Novo Nordisk, Siemens Energy, RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
Top News
WACKER CHEMIE-Aktie in Grün: Stellenabbau und drastische Einsparmaßnahmen angekündigt WACKER CHEMIE-Aktie in Grün: Stellenabbau und drastische Einsparmaßnahmen angekündigt
1&1-Aktie im Plus: Bundesnetzagentur stoppt Bußgeldverfahren 1&1-Aktie im Plus: Bundesnetzagentur stoppt Bußgeldverfahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Vossloh Aktie

Kaufen
Verkaufen
Vossloh Aktien-Sparplan
70,20 EUR +0,40 EUR +0,57 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,33 Mrd. EUR

KGV 12,10 Div. Rendite 2,56%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 766710

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007667107

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VOSSF

Jefferies & Company Inc.

Vossloh Hold

15:36 Uhr
Vossloh Hold
Aktie in diesem Artikel
Vossloh AG
70,20 EUR 0,40 EUR 0,57%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vossloh nach dem Besuch des Deutschen Eigenkapitalforums von 95 auf 72 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Obwohl die Ankündigung von Infrastrukturinvestitionen in Deutschland den Bahntechnikkonzern als einen der Hauptnutznießer positioniert habe, sei der Aktienkurs in den letzten Wochen zurückgegangen, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zur Begründung verwies der Experte auf sich abschwächende Fundamentaldaten. Insofern habe der Kurs nicht mit den hohen Markterwartungen Schritt halten können. Er bleibe bei seinem "Hold"-Votum, bis es bedeutende Kurstreiber wie etwa hohe Auftragseingänge gebe./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

Zusammenfassung: Vossloh Hold

Unternehmen:
Vossloh AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
69,50 €		 Abst. Kursziel*:
3,60%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
70,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,56%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vossloh AG

15:36 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
04.11.25 Vossloh Hold Warburg Research
31.10.25 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
20.10.25 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Vossloh AG

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Vossloh auf 72 Euro - 'Hold'
finanzen.net Vossloh Aktie News: Vossloh zeigt sich am Mittag freundlich
finanzen.net Vossloh Aktie News: Vossloh verteidigt am Donnerstagvormittag Tendenz
finanzen.net Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochnachmittag im Plus
finanzen.net Insidertrade: Vossloh-Aktien ins Depot genommen
EQS Group EQS-DD: Vossloh Aktiengesellschaft: Dr. Thomas Triska, Kauf
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne
StockXperts Vossloh: Unter Druck
EQS Group EQS-DD: Vossloh Aktiengesellschaft: Dr. Thomas Triska, buy
EQS Group EQS-News: Vossloh supplies switches for Italy’s railway network
EQS Group EQS-News: Vossloh reports continued strong sales and EBIT growth in the third quarter
EQS Group EQS-News: Vossloh wins another major contract to supply fastening systems in China
EQS Group EQS-News: Acquisition of Sateba completed
EQS Group EQS-Adhoc: Vossloh Aktiengesellschaft: Acquisition of Sateba completed – Vossloh expands its portfolio in Europe with the closing of the purchase
EQS Group EQS-News: Vossloh achieves high sales and EBIT growth in the second quarter of 2025
EQS Group EQS-News: Annual General Meeting: Vossloh increases dividend after successful fiscal year
RSS Feed
Vossloh AG zu myNews hinzufügen