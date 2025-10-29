DAX 24.084 -0,2%ESt50 5.672 -0,6%MSCI World 4.405 -0,5%Top 10 Crypto 14,79 -3,8%Nas 23.794 -0,7%Bitcoin 93.213 -1,7%Euro 1,1574 -0,3%Öl 64,17 -1,1%Gold 3.983 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Amazon 906866 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX verliert leicht -- US-Börsen starten tiefer -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
Top News
Underweight für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse Underweight für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
Palantir-Aktie nach Rekordlauf schwächer - Internationale Expansion im Fokus Palantir-Aktie nach Rekordlauf schwächer - Internationale Expansion im Fokus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Vossloh Aktie

Kaufen
Verkaufen
Vossloh Aktien-Sparplan
78,00 EUR +1,00 EUR +1,30 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,49 Mrd. EUR

KGV 12,10 Div. Rendite 2,56%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 766710

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007667107

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VOSSF

Jefferies & Company Inc.

Vossloh Hold

09:36 Uhr
Vossloh Hold
Aktie in diesem Artikel
Vossloh AG
78,00 EUR 1,00 EUR 1,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vossloh nach Zahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Hold" belassen.

Der Bahntechnik-Hersteller erziele zum Jahresende hin profitables Wachstum, schrieb Fabian Piasta am Donnerstag. Das dritte Quartal habe leicht über den Erwartungen gelegen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:11 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:11 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

Zusammenfassung: Vossloh Hold

Unternehmen:
Vossloh AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
79,20 €		 Abst. Kursziel*:
19,95%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
78,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,79%
Analyst Name:
Fabian Piasta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
96,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vossloh AG

09:36 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
20.10.25 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
01.10.25 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
31.07.25 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
29.07.25 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Vossloh AG

dpa-afx Analysten überzeugt Vossloh-Aktie im Plus: Umsatz und operativer Gewinn stärker als erwartet verbessert Vossloh-Aktie im Plus: Umsatz und operativer Gewinn stärker als erwartet verbessert
StockXperts Vossloh: Ziele für 2025 bestätigt
dpa-afx ROUNDUP: Vossloh schneidet stärker ab als erwartet - Aktie zieht an
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX zum Start mit Gewinnen
finanzen.net Vossloh Aktie News: Vossloh präsentiert sich am Vormittag fester
EQS Group EQS-News: Vossloh erzielt auch im dritten Quartal gutes Umsatz- und EBIT-Wachstum
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX schließt mit Verlusten
finanzen.net Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittwochmittag mit Einbußen
EQS Group EQS-News: Vossloh reports continued strong sales and EBIT growth in the third quarter
EQS Group EQS-News: Vossloh wins another major contract to supply fastening systems in China
EQS Group EQS-News: Acquisition of Sateba completed
EQS Group EQS-Adhoc: Vossloh Aktiengesellschaft: Acquisition of Sateba completed – Vossloh expands its portfolio in Europe with the closing of the purchase
EQS Group EQS-News: Vossloh achieves high sales and EBIT growth in the second quarter of 2025
EQS Group EQS-News: Annual General Meeting: Vossloh increases dividend after successful fiscal year
EQS Group EQS-News: Vossloh secures another major order for rail fastening systems in China
EQS Group EQS-News: Vossloh supplies switches and rail fasteners for rail projects in Algeria
RSS Feed
Vossloh AG zu myNews hinzufügen