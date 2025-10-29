Vossloh Aktie
Marktkap. 1,49 Mrd. EURKGV 12,10 Div. Rendite 2,56%
WKN 766710
ISIN DE0007667107
Symbol VOSSF
Vossloh Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vossloh nach Zahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Hold" belassen.
Der Bahntechnik-Hersteller erziele zum Jahresende hin profitables Wachstum, schrieb Fabian Piasta am Donnerstag. Das dritte Quartal habe leicht über den Erwartungen gelegen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:11 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:11 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft
Zusammenfassung: Vossloh Hold
|Unternehmen:
Vossloh AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
79,20 €
|Abst. Kursziel*:
19,95%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
78,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,79%
|
Analyst Name:
Fabian Piasta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
96,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
