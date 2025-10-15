DAX24.280 +0,2%Est505.631 +1,4%MSCI World4.291 +0,3%Top 10 Crypto15,48 +0,5%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.802 -0,8%Euro1,1635 +0,2%Öl62,23 -0,1%Gold4.192 +1,2%
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
"Neutral"

Abstufung belastet Vossloh-Aktie stark

15.10.25 10:54 Uhr
Vossloh-Aktie leidet unter Analystenabstufung | finanzen.net

Eine Abstufung der Vossloh-Aktien von "Outperform" auf "Neutral" durch Oddo BHF hat den Kurs der Aktien am Mittwochvormittag deutlich belastet.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Vossloh AG
80,50 EUR -6,60 EUR -7,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Tagestief sackten sie via XETRA um mehr als 11 Prozent ab auf den tiefsten Stand seit fast vier Monaten. Zuletzt betrug der Abschlag noch gut 8 Prozent auf 80 Euro.

Damit fielen die Papiere unter die Durchschnittslinie der vergangenen 100 Handelstage, die gegenwärtig bei etwas über 85 Euro verläuft. Vossloh zählen mit einem Gewinn von knapp 86 Prozent zu den größten Gewinnern im SDAX der kleineren Börsentitel im laufenden Jahr. Im Juli hatten sie mit gut 95 Euro den höchsten Stand seit 2011 erreicht.

/bek/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

