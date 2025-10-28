Im Aufwind

Auf dem höchsten Kursniveau seit Anfang 2020 haben die Aktien von Fresenius am Dienstag nochmals zugelegt.

Eine Hochstufung gab dem Kurs weiter Auftrieb. Im DAX waren die Titel des Medizinkonzerns zuletzt via XETRA mit plus 0,8 Prozent auf 49,77 Euro unter den Favoriten.

Die Investmentbank Oddo BHF hatte Fresenius von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft. Analyst Oliver Metzger begründete seine Empfehlung mit einer starkenr Wachstumsdynamik im Biopharma-Bereich und auch einem besseren Lauf der Kliniktochter Helios.

Seit Jahresanfang haben die Papiere um fast die Hälfte zugelegt, auch dies bedeutet im Dax einen der vorderen Plätze.

/ajx/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)