Fresenius Aktie

WKN 578560

ISIN DE0005785604

Symbol FSNUF

Jefferies & Company Inc.

Fresenius SECo Buy

08:21 Uhr
Fresenius SECo Buy
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
48,38 EUR 0,23 EUR 0,48%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. James Vane-Tempest hob am Donnerstag im Nachgang der Quartalszahlen eine starke Entwicklung der Tochter Kabi hervor./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Buy

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
48,01 €		 Abst. Kursziel*:
14,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
48,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,68%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,82 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

