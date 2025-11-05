Deutsche Bank AG

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Buy" belassen. Der Gesundheitskonzern habe ein erneut gutes Quartal abgeliefert und dabei die Gewinnerwartungen übertroffen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Obwohl schon in den Konsensprognosen berücksichtigt, seien auch die kontinuierlich anziehenden Zielsetzungen des Unternehmens positiv zu bewerten./tih/ag

