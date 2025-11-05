DAX 24.027 -0,1%ESt50 5.663 -0,1%MSCI World 4.364 +0,2%Top 10 Crypto 13,96 -2,8%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.569 -0,9%Euro 1,1525 +0,3%Öl 63,87 +0,5%Gold 4.011 +0,8%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Buy" belassen. Der Gesundheitskonzern habe ein erneut gutes Quartal abgeliefert und dabei die Gewinnerwartungen übertroffen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Obwohl schon in den Konsensprognosen berücksichtigt, seien auch die kontinuierlich anziehenden Zielsetzungen des Unternehmens positiv zu bewerten./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Buy

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
48,27 €		 Abst. Kursziel*:
9,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
48,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,55%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,82 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

13:06 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
08:31 Fresenius Overweight Barclays Capital
08:01 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 Fresenius Buy UBS AG
05.11.25 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

finanzen.net Aktuelle Analyse Fresenius SE-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Fresenius SE-Aktie Fresenius SE-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Fresenius SE-Aktie
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Donnerstagmittag
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE reagiert am Donnerstagvormittag positiv
Dow Jones Fresenius-Aktie dennoch leichter: EBIT-Wachstumsprognose für 2025 angehoben - Wachstum bei Helios
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag höher
TraderFox Stocks in Action: Nemetschek, Nordex, Auto1 Group, Fresenius und Vestas.
dpa-afx ROUNDUP 2: Fresenius verdient überraschend viel - Hebt Ergebnisprognose
finanzen.net Overweight für Fresenius SE-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
finanzen.net Fresenius SE-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Fresenius SE-Aktie
EQS Group EQS-AFR: Fresenius SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
Zacks Reasons to Hold Fresenius Medical Stock in Your Portfolio for Now
Zacks Here's Why Fresenius (FMS) is a Strong Value Stock
Zacks Why Fresenius (FMS) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
Zacks Why Fresenius (FMS) is a Top Value Stock for the Long-Term
Zacks Reasons to Hold Fresenius Medical Stock in Your Portfolio for Now
Zacks Are Options Traders Betting on a Big Move in Fresenius Medical Stock?
Zacks Here's Why Fresenius (FMS) Looks Ripe for Bottom Fishing
