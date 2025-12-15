DAX24.311 +0,5%Est505.762 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,00 +1,2%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.412 +1,7%Euro1,1748 +0,1%Öl60,92 -0,5%Gold4.342 +0,9%
Fresenius-Aktien knacken Korrekturtrend - Favorit von Morgan Stanley

15.12.25 12:38 Uhr
Fresenius-Aktie zieht an: Morgan Stanley setzt auf Trendwende! | finanzen.net

Die Aktien von Fresenius haben am Montag zugelegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
49,00 EUR 1,60 EUR 3,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

In ihrem Ausblick auf 2026 für Europas Medizintechniker und Dienstleister hob Aisyah Noor von der Investmentbank Morgan Stanley die Papiere der Bad Homburger als Branchenfavoriten hervor. Mit ihrem Kursziel von 57 Euro traut die Expertin den Aktien eine Rückkehr aus das Niveau von 2018 zu. Via XETRA steigt die Aktie am Montag stellenweise 3,07 Prozent auf 49,02 Euro.

Zunehmende Wachstumsdynamik spreche für eine Neubewertung, so Noor zur Branche. Gleichzeitig sorge aber Konjunkturgegenwind weiter für Ergebnisrisiken. Sie setzt daher auf einzigartige Anlagestorys. Sie findet sie neben der britischen Convatec vor allem bei Fresenius. Hier lobt sie das robuste Wachstum, abgesicherte Kostenentwicklung und Optionen aus dem Portfolio.

Charttechnisch ist die Aktie aktuell ebenfalls interessant. Mit dem aktuellen Kursanstieg wäre der Korrekturtrend vom Jahreshoch bei 50,74 Euro von Ende Oktober geknackt. Eine kleine Hürde gibt es noch bei 50 Euro, bevor der Jahreshöchststand in Angriff genommen werden kann.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

