Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 48,56 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere um 09:06 Uhr 1,1 Prozent. Kurzfristig markierte die Fresenius SE-Aktie bei 48,66 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 48,46 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 20.352 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,74 EUR) erklomm das Papier am 30.10.2025. Gewinne von 4,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 53,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,06 EUR je Fresenius SE-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,62 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 06.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,66 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,58 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,46 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 3,38 EUR in den Büchern stehen haben wird.

