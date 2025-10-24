Fresenius Aktie
Marktkap. 27,75 Mrd. EURKGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius nach dem Quartalsbericht mit einem Kursziel von 49,10 Euro auf "Overweight" belassen. Einmal mehr hätten die Bad Homburger die Erwartungen übertroffen und dann die Ziele hochgeschraubt, schrieb David Adlington am Mittwoch. Er sieht noch leichten Spielraum für den operativen Ergebniskonsens./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius
Zusammenfassung: Fresenius Overweight
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
49,10 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
48,22 €
|Abst. Kursziel*:
1,82%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
48,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,17%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,82 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|11:26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|11:06
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
