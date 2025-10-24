DAX 23.912 -0,2%ESt50 5.642 -0,3%MSCI World 4.341 -0,2%Top 10 Crypto 14,01 +1,6%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 89.914 +1,6%Euro 1,1471 -0,1%Öl 64,18 -0,3%Gold 3.976 +1,1%
Marktkap. 27,75 Mrd. EUR

KGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560

ISIN DE0005785604

Symbol FSNUF

JP Morgan Chase & Co.

Fresenius SECo Overweight

11:06 Uhr
Fresenius SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius nach dem Quartalsbericht mit einem Kursziel von 49,10 Euro auf "Overweight" belassen. Einmal mehr hätten die Bad Homburger die Erwartungen übertroffen und dann die Ziele hochgeschraubt, schrieb David Adlington am Mittwoch. Er sieht noch leichten Spielraum für den operativen Ergebniskonsens./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Overweight

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
49,10 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
48,22 €		 Abst. Kursziel*:
1,82%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
48,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,17%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,82 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

11:26 Fresenius Buy UBS AG
11:06 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:06 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Dow Jones Mehr verdient Fresenius-Aktie dennoch leichter: EBIT-Wachstumsprognose für 2025 angehoben - Wachstum bei Helios Fresenius-Aktie dennoch leichter: EBIT-Wachstumsprognose für 2025 angehoben - Wachstum bei Helios
dpa-afx ROUNDUP 2: Fresenius verdient überraschend viel - Hebt Ergebnisprognose
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gibt am Mittwochmittag nach
finanzen.net Overweight für Fresenius SE-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
finanzen.net Fresenius SE-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Fresenius SE-Aktie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Fresenius SE auf 'Buy' - Ziel 57 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Fresenius verdient überraschend viel - Hebt Ergebnisprognose
finanzen.net XETRA-Handel DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Verluste
Zacks Reasons to Hold Fresenius Medical Stock in Your Portfolio for Now
Zacks Here's Why Fresenius (FMS) is a Strong Value Stock
Zacks Why Fresenius (FMS) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
Zacks Why Fresenius (FMS) is a Top Value Stock for the Long-Term
Zacks Reasons to Hold Fresenius Medical Stock in Your Portfolio for Now
Zacks Are Options Traders Betting on a Big Move in Fresenius Medical Stock?
Zacks Here's Why Fresenius (FMS) Looks Ripe for Bottom Fishing
Zacks Here's Why Fresenius (FMS) is a Strong Value Stock
