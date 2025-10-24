JP Morgan Chase & Co.

Fresenius SECo Overweight

11:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius nach dem Quartalsbericht mit einem Kursziel von 49,10 Euro auf "Overweight" belassen. Einmal mehr hätten die Bad Homburger die Erwartungen übertroffen und dann die Ziele hochgeschraubt, schrieb David Adlington am Mittwoch. Er sieht noch leichten Spielraum für den operativen Ergebniskonsens./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:18 / GMT

