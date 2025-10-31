DAX 23.797 -0,6%ESt50 5.626 -0,6%MSCI World 4.340 -0,2%Top 10 Crypto 13,83 +0,3%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.745 +0,3%Euro 1,1479 -0,1%Öl 64,72 +0,6%Gold 3.959 +0,7%
Vonovia Aktie

Vonovia Aktien-Sparplan
25,52 EUR -0,08 EUR -0,31 %
STU
Marktkap. 21,54 Mrd. EUR

Div. Rendite 4,16%
WKN A1ML7J

ISIN DE000A1ML7J1

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen mit einem Kursziel von 39,40 Euro auf "Buy" belassen. Die Mieteinnahmen des Immobilienkonzerns seien solide gewesen, schrieb Simon Stippig am Mittwoch. Insgesamt sieht er attraktives Wachstum bei aktuell günstiger Aktienbewertung./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vonovia Buy

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
39,40 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,30 €		 Abst. Kursziel*:
55,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
54,39%
Analyst Name:
Simon Stippig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,82 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

