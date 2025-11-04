DAX 23.887 -0,3%ESt50 5.641 -0,3%MSCI World 4.342 -0,1%Top 10 Crypto 13,91 +0,8%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 89.296 +0,9%Euro 1,1494 +0,1%Öl 64,27 -0,1%Gold 3.974 +1,1%
Siemens Energy-Aktie gerät nach neuem Rekordhoch unter Druck
adidas-Aktie: Kurs fällt auf 52-Wochen-Tief trotz angehobener Jahresprognose
Novo Nordisk Aktie

40,72 EUR -1,56 EUR -3,69 %
STU
40,86 EUR -1,43 EUR -3,37 %
GVIE
Marktkap. 187,57 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
Bernstein Research

Novo Nordisk Outperform

13:06 Uhr
Novo Nordisk Outperform
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
40,72 EUR -1,56 EUR -3,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Das Quartal sei schwächer gewesen als gedacht, schrieb Florent Cespedes am Mittwoch. Der Absatz von Diabetesmitteln habe enttäuscht. Die Anpassung der Zielspanne für das Gesamtjahr komme derweil nicht überraschend./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:58 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:58 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Outperform

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
540,00 DKK
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
43,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Florent Cespedes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
432,75 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

13:06 Novo Nordisk Outperform Bernstein Research
11:56 Novo Nordisk Neutral UBS AG
10:41 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
10:11 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Novo Nordisk Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Blick in die Bücher Novo Nordisk-Aktie dennoch in Grün: Enttäuschung bei Umsatz- und Gewinnentwicklung - Umsatzprognose gesenkt Novo Nordisk-Aktie dennoch in Grün: Enttäuschung bei Umsatz- und Gewinnentwicklung - Umsatzprognose gesenkt
Dow Jones Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk fest: Trump verhandelt wohl über günstige Abnehm-Medikamente
TraderFox Novo Nordisk: Dänischer Pharmariese kappt erneut Jahresziele – Blockbuster verlieren an Dynamik!
finanzen.net Wie Experten die Novo Nordisk-Aktie im Oktober einstuften
finanzen.net Ausblick: Novo Nordisk legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Dow Jones Pfizer klagt wegen Gegengebot für Metsera - Novo Nordisk-Aktie im Minus
TraderFox Pfizer gegen Novo Nordisk: Der Machtkampf um die Zukunft der Abnehmspritze
finanzen.net Führungschaos und Milliardenübernahme: Warum die Pharma-Aktie Novo Nordisk derzeit Anleger verunsichert
dpa-afx Novo Nordisk-Aktie gibt ab: Dänen planen Übernahme von Metsera - Metsera-Aktie +22 Prozent
MarketWatch Novo Nordisk downgrades sales outlook again amid bidding war with Pfizer for Metsera
RTE.ie Novo Nordisk lowers full-year profit guidance
Financial Times Novo Nordisk loses more ground in obesity market
Financial Times Weight-loss wars: $10bn hostile battle pits Pfizer against Novo Nordisk
Benzinga Eli Lilly, Novo Nordisk Stocks Rise on Reported $149 Obesity Drug Deal with White House
Benzinga Eli Lilly, Novo Nordisk Stocks Rise on Reported $149 Obesity Drug Deal with White House
Benzinga Pfizer, Novo Nordisk Intensify Fight For Metsera As Buyout Offers Continue To Climb
MarketWatch Pfizer is losing its fight with Novo Nordisk to get back in the obesity-drug game
