Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 187,57 Mrd. EURKGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Das Quartal sei schwächer gewesen als gedacht, schrieb Florent Cespedes am Mittwoch. Der Absatz von Diabetesmitteln habe enttäuscht. Die Anpassung der Zielspanne für das Gesamtjahr komme derweil nicht überraschend./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:58 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Novo Nordisk
Zusammenfassung: Novo Nordisk Outperform
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
540,00 DKK
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
43,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Florent Cespedes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
432,75 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
