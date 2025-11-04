DAX 23.760 -0,8%ESt50 5.617 -0,8%MSCI World 4.340 -0,2%Top 10 Crypto 13,78 -0,1%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.496 +0,0%Euro 1,1488 +0,0%Öl 64,63 +0,4%Gold 3.959 +0,7%
Marktkap. 6,86 Mrd. EUR

KGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen mit einem Kursziel von 34,60 Euro auf "Buy" belassen. Die Erwartungen seien im dritten Quartal erneut übertroffen worden, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochmorgen. Abermals habe der Autohändler sich dann auch höhere Ziele gesetzt./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Buy

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
34,60 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,32 €		 Abst. Kursziel*:
10,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
28,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,64%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

