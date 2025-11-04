UBS AG

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen mit einem Kursziel von 34,60 Euro auf "Buy" belassen. Die Erwartungen seien im dritten Quartal erneut übertroffen worden, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochmorgen. Abermals habe der Autohändler sich dann auch höhere Ziele gesetzt./ag/mf

