AUTO1 Aktie
Marktkap. 6,86 Mrd. EURKGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen mit einem Kursziel von 34,60 Euro auf "Buy" belassen. Die Erwartungen seien im dritten Quartal erneut übertroffen worden, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochmorgen. Abermals habe der Autohändler sich dann auch höhere Ziele gesetzt./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
34,60 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
31,32 €
|Abst. Kursziel*:
10,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
28,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,64%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AUTO1
|11:31
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|09:26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.25
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.05.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.05.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.04.25
|AUTO1 Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.02.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)