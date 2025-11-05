Amgen-Aktie profitiert: Prognose nach überraschend gut verlaufenem Quartal erneut angehoben
Der US-Biotechkonzern Amgen blickt nach einem überraschend gut gelaufenen Quartal noch optimistischer auf 2025.
Werte in diesem Artikel
Der Umsatz dürfte bei 35,8 bis 36,6 Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Dienstag nach New Yorker Börsenschluss mit. Experten rechnen bisher mit weniger. Zuvor hatte die Prognose bei 35 bis 36 Milliarden Dollar gelegen. Beim bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) erwartet Amgen nun 20,60 bis 21,40 Dollar nach 20,20 bis 21,30 Dollar zuvor.
Im dritten Quartal war der Umsatz angetrieben von einer großen Nachfrage um 12 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 9,6 Milliarden Dollar gestiegen. Das bereinigte EPS legte wegen höherer Ausgaben und Steuern nur um 1 Prozent auf 5,64 Dollar zu. Analysten hatten jeweils weniger erwartet.
Im nachbörslichen NASDAQ-Handel legte die Amgen-Aktie in einer ersten Reaktion um 2,01 Prozent zu auf 302,65 US-Dollar.
/he
THOUSAND OAKS (dpa-AFX)
Übrigens: Amgen und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Amgen
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amgen
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Amgen News
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Amgen Inc.
Analysen zu Amgen Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2021
|Amgen buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.04.2021
|Amgen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.2021
|Amgen buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.2021
|Amgen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.12.2020
|Amgen Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2021
|Amgen buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.2021
|Amgen buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.03.2019
|Amgen Outperform
|BMO Capital Markets
|17.01.2019
|Amgen buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.2018
|Amgen buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2021
|Amgen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.2021
|Amgen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.12.2020
|Amgen Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.2020
|Amgen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.01.2020
|Amgen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.11.2012
|Amgen verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|31.07.2012
|Amgen verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|01.02.2012
|Amgen verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|20.12.2011
|Amgen verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|30.07.2008
|Amgen Upgrade
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amgen Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen