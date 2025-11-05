DAX23.762 -0,8%Est505.610 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 -0,2%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.557 +0,1%Euro1,1493 +0,1%Öl64,33 ±-0,0%Gold3.984 +1,3%
Starkes Ergebnis

Amgen-Aktie profitiert: Prognose nach überraschend gut verlaufenem Quartal erneut angehoben

05.11.25 07:12 Uhr
NASDAQ-Aktie Amgen steigt: Prognoseanhebung sorgt für neue Kursfantasie | finanzen.net

Der US-Biotechkonzern Amgen blickt nach einem überraschend gut gelaufenen Quartal noch optimistischer auf 2025.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amgen Inc.
261,90 EUR 1,40 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Umsatz dürfte bei 35,8 bis 36,6 Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Dienstag nach New Yorker Börsenschluss mit. Experten rechnen bisher mit weniger. Zuvor hatte die Prognose bei 35 bis 36 Milliarden Dollar gelegen. Beim bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) erwartet Amgen nun 20,60 bis 21,40 Dollar nach 20,20 bis 21,30 Dollar zuvor.

Im dritten Quartal war der Umsatz angetrieben von einer großen Nachfrage um 12 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 9,6 Milliarden Dollar gestiegen. Das bereinigte EPS legte wegen höherer Ausgaben und Steuern nur um 1 Prozent auf 5,64 Dollar zu. Analysten hatten jeweils weniger erwartet.

Im nachbörslichen NASDAQ-Handel legte die Amgen-Aktie in einer ersten Reaktion um 2,01 Prozent zu auf 302,65 US-Dollar.

/he

THOUSAND OAKS (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Amgen und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

