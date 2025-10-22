DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,92 -3,7%Nas22.740 -0,9%Bitcoin92.946 -0,7%Euro1,1610 ±0,0%Öl63,35 +2,7%Gold4.103 -0,5%
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefer -- Wall Street in Rot -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- D-Wave, Quantum eMotion, TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
IBM-Aktie knickt dennoch ein: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen IBM-Aktie knickt dennoch ein: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen
SAP-Aktie gibt nach: Umsatz und Gewinn in Q3 unter Erwartunen - Prognose für Cloud-Umsätze bestätigt SAP-Aktie gibt nach: Umsatz und Gewinn in Q3 unter Erwartunen - Prognose für Cloud-Umsätze bestätigt
Dow Jones-Kursverlauf

Börse New York in Rot: Dow Jones schlussendlich mit Abgaben

22.10.25 22:32 Uhr
Mit dem Dow Jones ging es zum Handelsende abwärts.

Letztendlich tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,71 Prozent leichter bei 46.590,41 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19,029 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,464 Prozent auf 46.707,08 Punkte an der Kurstafel, nach 46.924,74 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 46.461,52 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 46.941,56 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 0,599 Prozent zu. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 22.09.2025, einen Wert von 46.381,54 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 22.07.2025, den Wert von 44.502,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 42.924,89 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 9,90 Prozent. Bei 47.125,66 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36.611,78 Punkten markiert.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell IBM (+ 1,94 Prozent auf 287,51 USD), Chevron (+ 1,16 Prozent auf 155,57 USD), Nike (+ 1,05 Prozent auf 69,08 USD), Walmart (+ 0,87 Prozent auf 107,14 USD) und McDonalds (+ 0,86 Prozent auf 310,11 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Salesforce (-2,57 Prozent auf 256,64 USD), Caterpillar (-2,05 Prozent auf 513,91 USD), Goldman Sachs (-1,89 Prozent auf 744,60 USD), Amazon (-1,84 Prozent auf 217,95 USD) und Amgen (-1,71 Prozent auf 295,98 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 35.049.030 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,823 Bio. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,62 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

