DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 -3,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.117 -0,6%Euro1,1614 +0,1%Öl62,45 +1,3%Gold4.158 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Beyond Meat A2N7XQ Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Apple 865985 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor stabilem Auftakt -- Asiens Börsen uneinig -- adidas hebt Gewinnprognose nach Umsatzrekord an -- Netflix enttäuscht mit Gewinnplus im dritten Quartal -- Mercedes, BVB, Ford im Fokus
Top News
Hermès-Aktie: Stärker zugelegt als erwartet - Wechselkurse belasten Hermès-Aktie: Stärker zugelegt als erwartet - Wechselkurse belasten
Webinar 53 % p.a. statt 8 % - wie Rohstoff-Futures Dein ETF-Depot transformieren Webinar 53 % p.a. statt 8 % - wie Rohstoff-Futures Dein ETF-Depot transformieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Anlagechance Gold: Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu Aktien von führenden Goldminenbetreibern. Jetzt mehr erfahren!
Heute im Fokus

DAX vor stabilem Auftakt -- Asiens Börsen uneinig -- adidas hebt Gewinnprognose nach Umsatzrekord an -- Netflix enttäuscht mit Gewinnplus im dritten Quartal -- Mercedes, BVB, Ford im Fokus

aktualisiert 22.10.25 08:31 Uhr

TeamViewer bei Umsatz 2025 und 2026 skeptischer. Samsung stellt Konkurrenz für Apple-Brille Vision Pro vor. L'Oreal wächst im dritten Quartal schneller. UniCredit überrascht mit Gewinnplus.

Marktentwicklung


Am deutschen Aktienmarkt warten Anleger zur Wochenmitte auf neue Impulse.

Der DAX tendiert rund eine halbe Stunde vor dem Erklingen der Startglocke minimale 0,08 Prozent leichter auf 24.311,00 Punkten.
Der TecDAX wird daneben ebenfalls wenig verändert erwartet.

Der zuletzt wieder gestärkte DAX dürfte zur Wochenmitte kaum Bewegung zeigen. In dieser Woche hatte sich der Index weiter von der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Punkten entfernt, gestützt durch solide Unternehmenszahlen aus der laufenden Berichtssaison. Am Vorabend enttäuschte jedoch in den USA der Streamingdienst Netflix. Am heutigen Mittwoch nach Börsenschluss in den USA wird der deutsche Softwarekonzern SAP seine Quartalszahlen vorlegen.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

Netflix-Aktie knickt ein: Streaminggigant enttäuscht mit Gewinnplus im dritten Quartal
NetflixadidasTeamViewerMercedes-BenzTKMSams-OSRAMApple

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

21.10.25Trump setzt auf Handelsdeal: Dow letztlich fester -- DAX schließt nach Richtungssuche im Plus -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswerte, Beyond Meat im Fokus
20.10.25Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen mit Plus -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
17.10.25US-Börsen schließen etwas höher -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Prognosen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, HPE, Meta im Fokus
16.10.25Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- US-Börsen tiefer -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
15.10.25Hoffnung auf US-Zinssenkung: Dow letztlich knapp im Minus -- DAX schließt schwächer -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten