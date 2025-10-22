DAX vor stabilem Auftakt -- Asiens Börsen uneinig -- adidas hebt Gewinnprognose nach Umsatzrekord an -- Netflix enttäuscht mit Gewinnplus im dritten Quartal -- Mercedes, BVB, Ford im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Am deutschen Aktienmarkt warten Anleger zur Wochenmitte auf neue Impulse. Der DAX tendiert rund eine halbe Stunde vor dem Erklingen der Startglocke minimale 0,08 Prozent leichter auf 24.311,00 Punkten.

Der TecDAX wird daneben ebenfalls wenig verändert erwartet. Der zuletzt wieder gestärkte DAX dürfte zur Wochenmitte kaum Bewegung zeigen. In dieser Woche hatte sich der Index weiter von der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Punkten entfernt, gestützt durch solide Unternehmenszahlen aus der laufenden Berichtssaison. Am Vorabend enttäuschte jedoch in den USA der Streamingdienst Netflix. Am heutigen Mittwoch nach Börsenschluss in den USA wird der deutsche Softwarekonzern SAP seine Quartalszahlen vorlegen.





Europas Börsen kommen vorbörslich nicht recht vom Fleck. Der EURO STOXX 50 wird am Mittwoch wenig bewegt erwartet. Am Mittwoch erwarten Händler eine weitgehend seitwärts gerichtete Marktbewegung. Die Vorgaben aus Asien und den USA fielen gemischt aus. Die Anleger richten ihren Fokus zunehmend auf die einzelnen Unternehmen und die laufende Berichtssaison, während makroökonomische Vorgaben an Bedeutung verlieren. Rüstungsaktien könnten dagegen wieder zulegen, da ein geplantes Treffen zwischen US-Präsident Trump und Russlands Präsident Putin im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt offenbar nicht zustande kommt - Trump bezeichnete das Treffen als "sinnlos".





Die US-Börsen schlugen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein. Der Dow Jones begann die Sitzung nahezu unverändert und und gewann im Anschluss deutlich hinzu. Letztlich schloss er mit einem klaren Zuwachs von 0,47 Prozent bei 46.924,74 Punkten.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite hatte relativ stabil eröffnet und bewegte sich im weiteren Verlauf nahe der Nulllinie. Schlussendlich beendete er den Handelstag mit einem kleinen Minus von 0,16 Prozent bei 22.953,67 Stellen. Marktbeobachter bleiben zuversichtlich: Sinkende Zinsen und das anhaltende Wachstum im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) stützen laut Experten wie Vey-Sern Ling von Union Bancaire Privée die positive Stimmung. Solange weder eine deutliche Abkühlung der US-Wirtschaft noch neue Spannungen zwischen den USA und China auftreten oder sich der KI-Boom als überzogen erweist, sehen Analysten die Märkte bis Jahresende gut unterstützt. Kurzfristige Rücksetzer - etwa nach negativen Meldungen zur US-Zollpolitik - nutzten viele Anleger zuletzt als Kaufgelegenheit, in der Erwartung, dass die milliardenschweren Investitionen in KI langfristig Früchte tragen. Nun rückt die laufende Berichtssaison in den Fokus: Mit Unternehmen wie Netflix (Dienstagabend) und Tesla (Mittwochabend) stehen wichtige Impulse für die weitere Marktstimmung bevor. Insgesamt fiel das erste Echo auf die jüngsten Quartalszahlen bislang überwiegend positiv aus.