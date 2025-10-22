DAX24.303 -0,1%Est505.678 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,83 -4,3%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.206 -0,5%Euro1,1586 -0,2%Öl62,45 +1,3%Gold4.018 -2,6%
Rohstoffe im Fokus

Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

22.10.25 13:17 Uhr
Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.786,53 USD 21,68 USD 0,78%
Baumwolle
0,64 USD USD
Bleipreis
1.947,85 USD 10,00 USD 0,52%
Dieselpreis Benzin
1,56 EUR 0,01 EUR 0,52%
EEX Strompreis Phelix DE
92,95 EUR 0,05 EUR 0,05%
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
Erdgaspreis - Natural Gas
3,48 USD -0,01 USD -0,34%
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
4.024,20 USD -100,90 USD -2,45%
Haferpreis
3,02 USD USD -0,08%
Heizölpreis
59,17 USD 0,79 USD 1,36%
Holzpreis
613,50 USD 4,50 USD 0,74%
Kaffeepreis
4,19 USD 0,04 USD 0,89%
Kakaopreis
4.469,00 GBP 250,00 GBP 5,93%
Kohlepreis
92,75 USD -0,45 USD -0,48%
Kupferpreis
10.611,65 USD 31,05 USD 0,29%
Lebendrindpreis
2,44 USD 0,02 USD 0,72%
Mageres Schwein Preis
0,83 USD 0,01 USD 1,28%
Maispreis
4,20 USD 0,01 USD 0,12%
Mastrindpreis
3,73 USD USD 0,02%
Milchpreis
16,94 USD -0,04 USD -0,24%
Naphthapreis (European)
516,51 USD 1,20 USD 0,23%
Nickelpreis
14.984,00 USD 60,00 USD 0,40%
Ölpreis (Brent)
62,51 USD 0,85 USD 1,38%
Ölpreis (WTI)
58,51 USD 0,95 USD 1,65%
Orangensaftpreis
1,85 USD -0,02 USD -1,15%
Palladiumpreis
1.403,00 USD -8,50 USD -0,60%
Palmölpreis
4.448,00 MYR 8,00 MYR 0,18%
Platinpreis
1.542,00 USD 7,50 USD 0,49%
Rapspreis
467,00 EUR 2,50 EUR 0,54%
Reispreis
10,45 USD -0,04 USD -0,33%
Silberpreis
48,02 USD -0,74 USD -1,52%
Sojabohnenmehlpreis
286,10 USD -0,30 USD -0,10%
Sojabohnenölpreis
0,51 USD USD 0,38%
Sojabohnenpreis
10,34 USD 0,03 USD 0,32%
Super Benzin
1,65 EUR -0,00 EUR -0,24%
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
Weizenpreis
189,00 EUR 0,75 EUR 0,40%
Zinkpreis
3.325,65 USD 167,00 USD 5,29%
Zinnpreis
35.398,50 USD 647,50 USD 1,86%
Zuckerpreis
0,15 USD USD 0,33%
Der Goldpreis reduzierte sich um 13:13 Uhr um -2,43 Prozent auf 4.024,98 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.125,10 US-Dollar gelegen hatte.

Währenddessen verliert der Silberpreis um -2,11 Prozent auf 47,73 US-Dollar. Gestern stand der Silberpreis noch bei 48,76 US-Dollar.

Daneben wertet der Platinpreis um 13:13 Uhr auf. Es geht 0,36 Prozent auf 1.540,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.534,50 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.399,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,85 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.411,50 US-Dollar).

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 62,38 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (61,32 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,17 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Zugewinne in Höhe von 1,39 Prozent auf 58,36 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 57,24 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Aufwind. Um 13:03 Uhr zieht der Baumwolle um 0,06 Prozent auf 0,64 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,64 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Kaffeepreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 1,58 Prozent auf 4,21 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4,14 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann der Kakaopreis Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Kakaopreis um 5,50 Prozent auf 4.451,00 Britische Pfund. Am Vortag standen noch 4.200,00 Britische Pfund an der Tafel.

Zudem steigt der Maispreis. Um 0,06 Prozent verstärkt sich der Maispreis um 13:03 Uhr auf 4,20 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 4,20 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 10,33 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vortag (10,31 US-Dollar).

Zudem gibt der Sojabohnenmehlpreis am Mittwochmittag nach. Um -0,28 Prozent auf 285,60 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 286,90 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis bergauf. Der Sojabohnenölpreis steigt 0,22 Prozent auf 0,51 US-Dollar, nach 0,51 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Weizenpreis geht es indes nordwärts. Der Weizenpreis gewinnt 0,40 Prozent auf 189,00 Euro hinzu, nachdem gestern noch 188,25 Euro an der Tafel standen.

Nach 0,15 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Mittwochmittag um 0,52 Prozent auf 0,15 US-Dollar gestiegen.

Zudem fällt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um -0,77 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 13:13 Uhr auf 3,46 US-Dollar, nachdem der Erdgaspreis - Natural Gas am Vortag noch bei 3,47 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit kann der Rapspreis Gewinne verbuchen. Um 12:57 Uhr steigt der Rapspreis um 0,65 Prozent auf 467,50 Euro. Am Vortag standen noch 464,75 Euro an der Tafel.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 58,91 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,90 Prozent im Vergleich zum Vortag (58,38 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

