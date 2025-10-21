DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,32 -1,9%Nas23.009 +0,1%Bitcoin97.944 +3,1%Euro1,1615 -0,3%Öl61,40 +0,8%Gold4.117 -5,5%
Verkauf voraus?

Warner Bros-Aktie beflügelt: Spekulationen um Übernahme heizen Kurs an

21.10.25 18:02 Uhr
MASDAQ-Aktie Warner Bros zweistellig im Plus: Zukunft nach Übernahme-Interesse in Prüfung | finanzen.net

Der Medienriese Warner Bros. Discovery hat nach eigenen Angaben mehrere Übernahmeinteressenten und prüft einen Verkauf.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
240,40 EUR 3,25 EUR 1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
17,20 EUR 1,51 EUR 9,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Es gebe Anwärter sowohl für das gesamte Unternehmen als auch nur für das Warner-Hollywood-Studio, teilte der Konzern mit. Namen wurden nicht genannt. Zu Warner Bros Discovery gehört unter anderem der Nachrichtensender CNN.

Nun würden verschiedene Varianten für die Zukunft geprüft, hieß es weiter. Darunter sei neben dem Verkauf des gesamten Unternehmens auch eine Fusion für das Hollywood-Studio und eine Abspaltung der Fernsehsender in der Sparte Discovery. Der Konzern hatte bereits Schritte zur Abtrennung der klassischen TV-Sender vom Film- und Streaming-Geschäft bis Mitte 2026 eingeleitet. Diese werden nun zwar weiter vorangetrieben, es sei aber nur noch eine der Optionen.

Medienberichten zufolge hatte der Filmproduzent David Ellison, der vor kurzem den Konkurrenten Paramount übernahm, Interesse am Warner-Konzern bekundet. Das hatte den Fokus auf die Zukunft von CNN gelenkt. Denn der Vater von David Ellison ist Larry Ellison, milliardenschwerer Mitgründer des Software-Konzerns Oracle und ein Unterstützer von US-Präsident Donald Trump. CNN steht Trump kritisch gegenüber. Schon Paramount wurde maßgeblich mit dem Geld von Ellison-Senior gekauft und er würde Medienberichten zufolge auch eine Übernahme von Warner finanzieren.

Im NASDAQ-Handel gewinnt die Warner Bors-Aktie zeitweise 11,16 Prozent auf 20,37 US-Dollar.

/so/DP/stw

LOS ANGELES (dpa-AFX)

In eigener Sache

Bildquellen: Jimmy Tudeschi / Shutterstock.com

