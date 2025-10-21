DAX24.278 +0,1%Est505.682 ±0,0%MSCI World4.344 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.982 -2,1%Euro1,1630 -0,1%Öl60,75 -0,3%Gold4.298 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt bei Treffen mit Xi in Südkorea auf Handelsdeal: DAX startet wenig verändert -- Asiens Börsen in Grün -- Spekulation über Partnerschaft von ams und Meta
Top News
Novo Nordisk-Aktie im Blick: Analysten setzen auf Comeback und heben den Daumen Novo Nordisk-Aktie im Blick: Analysten setzen auf Comeback und heben den Daumen
Apple-Aktie: iKonzern verdoppelt Bug Bounty-Belohnungen - neue Target Flags sollen Fehlersuche erleichtern Apple-Aktie: iKonzern verdoppelt Bug Bounty-Belohnungen - neue Target Flags sollen Fehlersuche erleichtern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Infrastrukturtöchter stark

MBB-Aktie sehr freundlich: Ziele für 2025 erhöht

21.10.25 09:15 Uhr
MBB-Aktie sehr freundlich: Prognose für 2025 angehoben | finanzen.net

Die Beteiligungsgesellschaft MBB wird nach Zuwächsen im dritten Quartal zuversichtlicher für das Gesamtjahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aumann AG
12,30 EUR -0,44 EUR -3,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
FRIEDRICH VORWERK
98,40 EUR 13,70 EUR 16,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MBB SE
171,20 EUR 7,20 EUR 4,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Umsatz soll nun im laufenden Jahr 1,1 Milliarden Euro bis 1,2 Milliarden Euro erreichen, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen überraschend am Dienstag in Berlin mit. Zuletzt hatte MBB SE ein Erlös am oberen Ende der Spanne von 1,0 Milliarden Euro bis 1,1 Milliarden Euro im Visier, nach einer Milliarde Euro im Vorjahr.

Wer­bung

In den drei Monaten bis Ende September kletterte der Umsatz nach vorläufigen Berechnungen vor allem dank guter Geschäfte mit Infrastrukturbeteiligungen wie FRIEDRICH VORWERK und DTS im Jahresvergleich um 6,5 Prozent auf 316,8 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten summierte sich der Erlös auf 862,3 Millionen Euro. Friedrich Vorwerk erhöhte am Dienstag ebenfalls die Jahresziele. Die MBB-Aktie legt zwischenzeitlich deutlich um 6,77 Prozent auf 179,80 Euro zu.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zog im dritten Quartal um 80 Prozent auf 67,4 Millionen Euro an. Die entsprechende Marge erhöhte sich um 8,7 Prozentpunkte auf voraussichtlich 21,2 Prozent. Für das Gesamtjahr peilt die Beteiligungsgesellschaft nun eine bereinigte Ebitda-Marge von 15 bis 17 Prozent an. Zuletzt hatte das Unternehmen das obere Ende der Prognosespanne von 11 Prozent bis 14 Prozent (Vorjahr: 14 Prozent) im Visier.

MBB will am 13. November die vollständige Bilanz für die neun Monate vorlegen.

/mne/stk

BERLIN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aumann

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aumann

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: MBB SE

Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERK

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu FRIEDRICH VORWERK

DatumRatingAnalyst
09:51FRIEDRICH VORWERK UnderperformJefferies & Company Inc.
28.08.2025FRIEDRICH VORWERK UnderperformJefferies & Company Inc.
29.07.2025FRIEDRICH VORWERK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.07.2025FRIEDRICH VORWERK HoldJefferies & Company Inc.
26.05.2025FRIEDRICH VORWERK HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.07.2025FRIEDRICH VORWERK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.05.2025FRIEDRICH VORWERK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.11.2021FRIEDRICH VORWERK BuyHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
DatumRatingAnalyst
23.07.2025FRIEDRICH VORWERK HoldJefferies & Company Inc.
26.05.2025FRIEDRICH VORWERK HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025FRIEDRICH VORWERK HoldJefferies & Company Inc.
29.08.2024FRIEDRICH VORWERK HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.11.2023FRIEDRICH VORWERK HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
DatumRatingAnalyst
09:51FRIEDRICH VORWERK UnderperformJefferies & Company Inc.
28.08.2025FRIEDRICH VORWERK UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FRIEDRICH VORWERK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen