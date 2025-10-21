Infrastrukturtöchter stark

Die Beteiligungsgesellschaft MBB wird nach Zuwächsen im dritten Quartal zuversichtlicher für das Gesamtjahr.

Der Umsatz soll nun im laufenden Jahr 1,1 Milliarden Euro bis 1,2 Milliarden Euro erreichen, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen überraschend am Dienstag in Berlin mit. Zuletzt hatte MBB SE ein Erlös am oberen Ende der Spanne von 1,0 Milliarden Euro bis 1,1 Milliarden Euro im Visier, nach einer Milliarde Euro im Vorjahr.

Wer­bung Wer­bung

In den drei Monaten bis Ende September kletterte der Umsatz nach vorläufigen Berechnungen vor allem dank guter Geschäfte mit Infrastrukturbeteiligungen wie FRIEDRICH VORWERK und DTS im Jahresvergleich um 6,5 Prozent auf 316,8 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten summierte sich der Erlös auf 862,3 Millionen Euro. Friedrich Vorwerk erhöhte am Dienstag ebenfalls die Jahresziele. Die MBB-Aktie legt zwischenzeitlich deutlich um 6,77 Prozent auf 179,80 Euro zu.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zog im dritten Quartal um 80 Prozent auf 67,4 Millionen Euro an. Die entsprechende Marge erhöhte sich um 8,7 Prozentpunkte auf voraussichtlich 21,2 Prozent. Für das Gesamtjahr peilt die Beteiligungsgesellschaft nun eine bereinigte Ebitda-Marge von 15 bis 17 Prozent an. Zuletzt hatte das Unternehmen das obere Ende der Prognosespanne von 11 Prozent bis 14 Prozent (Vorjahr: 14 Prozent) im Visier.

MBB will am 13. November die vollständige Bilanz für die neun Monate vorlegen.

/mne/stk

BERLIN (dpa-AFX)