Aumann AG 11,48 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aumann von 14,00 auf 13,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Maschinen- und Anlagenbauer leide weiter darunter, dass die weltweiten Autoproduktionsanlagen immer noch nur zu rund drei Vierteln ausgelastet seien, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ende vergangenen Jahres habe sich das auch in einem deutlichen Auftragsrückgang für Elektroautos bemerkbar gemacht. Orgonas passte seine Schätzungen an den von Aumann 2021 erwarteten Umsatzrückgang sowie das Erreichen der Gewinnschwelle an./gl/ag

