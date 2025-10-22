DAX24.153 -0,7%Est505.638 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -5,7%Nas22.737 -0,9%Bitcoin93.422 -0,2%Euro1,1615 +0,1%Öl62,48 +1,3%Gold4.034 -2,2%
Milliardenvolumen

Deutsche Bank-Aktie minimal schwächer: Aktienrückkauf in Millionenhöhe beendet

22.10.25 17:14 Uhr
Deutsche Bank-Aktie minimal tiefer: Deutsche Bank kauft Aktien für Millionenbetrag zurück

Die Deutsche Bank hat ihr Mitte September angekündigtes Aktienrückkaufprogramm über 250 Millionen Euro abgeschlossen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
28,59 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie die Bank mitteilte, hat sie bis zum 20. Oktober 8,4 Millionen Aktien oder 0,43 Prozent des Grundkapitals der Bank zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 29,85 Euro je Aktie zurückgekauft. Dieses Jahr hat die Bank damit zwei Aktienrückkaufprogramme im Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro abgeschlossen.

Die Deutsche Bank-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,09 Prozent schwächer bei 28,69 Euro.

DJG/mgo/cln

p> DOW JONES

Bildquellen: canadastock / Shutterstock.com, D K Grove / Shutterstock.com

