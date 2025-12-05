DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -3,4%Nas23.578 +0,3%Bitcoin76.607 -3,2%Euro1,1642 ±-0,0%Öl63,79 +0,7%Gold4.197 -0,3%
Heute im Fokus
DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang
Index-Performance im Blick

Freundlicher Handel: Schlussendlich Gewinne im Dow Jones

05.12.25 22:32 Uhr
Freundlicher Handel: Schlussendlich Gewinne im Dow Jones

Dow Jones-Kurs am Freitag zum Handelsende.

Indizes
Dow Jones 30 Industrial
47.955,0 PKT 104,1 PKT 0,22%
Charts|News|Analysen

Letztendlich bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,22 Prozent fester bei 47.954,99 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 19,163 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,078 Prozent höher bei 47.888,16 Punkten in den Freitagshandel, nach 47.850,94 Punkten am Vortag.

Bei 48.133,54 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 47.871,51 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,786 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 05.11.2025, wurde der Dow Jones auf 47.311,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 45.400,86 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, stand der Dow Jones noch bei 44.765,71 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 13,12 Prozent. 48.431,57 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 36.611,78 Punkten.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 5,30 Prozent auf 260,57 USD), Goldman Sachs (+ 2,00 Prozent auf 854,56 USD), Visa (+ 1,27 Prozent auf 331,24 USD), Verizon (+ 1,04 Prozent auf 41,69 USD) und McDonalds (+ 0,87 Prozent auf 311,23 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Amgen (-3,02 Prozent auf 329,89 USD), Chevron (-1,48 Prozent auf 150,00 USD), Procter Gamble (-1,31 Prozent auf 143,45 USD), Merck (-1,16 Prozent auf 99,72 USD) und 3M (-1,06 Prozent auf 167,48 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 37.961.568 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,740 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

