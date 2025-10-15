DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.284 +0,1%Top 10 Crypto15,40 -3,5%Nas22.522 -0,8%Bitcoin97.041 -0,6%Euro1,1620 +0,1%Öl62,28 ±0,0%Gold4.184 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BASF BASF11 European Lithium A2AR9A Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt rot -- US-Börsen uneinheitlich -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
Top News
Krypto-Unternehmen Tether plant Milliarden-Kapitalerhöhung Krypto-Unternehmen Tether plant Milliarden-Kapitalerhöhung
Tesla-Aktie wäre lukrativer gewesen: Roadster weiter in der Warteschleife - YouTuber zieht Konsequenzen Tesla-Aktie wäre lukrativer gewesen: Roadster weiter in der Warteschleife - YouTuber zieht Konsequenzen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wertspeicher der Zukunft

Bitcoin als Reservewährung neben Gold? Deutsche Bank sieht Potenzial bis 2030

15.10.25 03:48 Uhr
Bitcoin und Gold: Deutsche Bank sieht neue Ära für Zentralbank-Reserven | finanzen.net

Die Deutsche Bank hat Bitcoin erneut unter die Lupe genommen. Ihre Analystinnen erkennen Parallelen zu klassischen Wertspeichern und sehen in der Kryptowährung ein wachsendes Stabilitätsversprechen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
30,40 EUR -0,07 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rohstoffe
Goldpreis
4.182,63 USD 40,31 USD 0,97%
News
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
90.265,5974 CHF -484,8927 CHF -0,53%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
97.040,8814 EUR -542,1292 EUR -0,56%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
84.523,3326 GBP -467,3063 GBP -0,55%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
17.066.170,1923 JPY -115.332,6391 JPY -0,67%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
112.750,3937 USD -472,0302 USD -0,42%
Charts|News

• Deutsche Bank hält Bitcoin für einen möglichen Reservewert neben Gold bis 2030
• Bitcoin weist Parallelen zu Gold auf: Begrenztes Angebot und Schutz vor Dollar-Schwäche
• Unsicherheit bleibt aufgrund von hoher Volatilität und Cybersicherheitsbedenken

Bitcoin als Alternative in unsicheren Zeiten

Demnach könnte Bitcoin langfristig eine ähnliche Rolle spielen wie Gold. In einem Bericht des Deutsche Bank Research Institute schreiben Marion Laboure und Camilla Siazon, die Kryptowährung habe sich im Jahr 2025 zu einem "reifen Markt mit wachsender institutioneller Akzeptanz" entwickelt. So habe der Kurs neue Rekorde über 120.000 US-Dollar erreicht, während gleichzeitig die Volatilität auf historische Tiefstände gesunken sei.

Die Analystinnen deuten die jüngsten Marktentwicklungen als Anzeichen einer grundlegenden Veränderung. Wie schon Gold habe sich auch Bitcoin zu einem Asset entwickelt, das für Investoren eine Alternative in Zeiten von geopolitischer Unsicherheit und einer Abwertung des Dollars darstellt.

Warum Bitcoin eine Ergänzung zu Gold sein könnte

Den Berichten der Deutschen Bank zufolge teilen Bitcoin und Gold zentrale Eigenschaften wie Knappheit, Liquidität und Unabhängigkeit von staatlichen Institutionen. "Wir kommen zu dem Schluss, dass sowohl Gold als auch Bitcoin auf den Bilanzen von Zentralbanken nebeneinander bestehen können", schreiben Laboure und Siazon. So könnten beide Werte bis 2030 zu festen Bestandteilen offizieller Reserven werden.

CryptoNews hebt hervor, dass die Deutsche Bank Bitcoin als "modernen Eckpfeiler finanzieller Sicherheit" bezeichnet. Die Kryptowährung sei nicht nur günstiger zu lagern als Gold, sondern werde inzwischen auch von mehreren Staaten als strategisches Reservegut genutzt - zum Beispiel von El Salvador, der Ukraine und den Vereinigten Staaten von Amerika.

Zwischen Aufstieg und Risiko

Trotz aller positiven Entwicklungen bleibt Bitcoin für die Deutsche Bank ein riskantes Investment. Weniger als ein Drittel aller Aktivitäten im Netzwerk habe echten Transaktionscharakter, heißt es im Bericht. Auch Cyberangriffe und technische Sicherheitsrisiken stellen laut Laboure und Siazon weiterhin ernsthafte Herausforderungen dar.

Zudem verweist Investing.com darauf, dass viele Zentralbanken wie die Fed und die EZB derzeit keine Pläne haben, Bitcoin als Reservewert aufzunehmen. Fed-Chef Jerome Powell habe betont, dass der rechtliche Rahmen dies derzeit nicht zulasse.

Wie Bitcoin zur Reservewährung wird

In ihrer Analyse führen Marion Laboure und Camilla Siazon fünf Voraussetzungen an, damit Bitcoin sich als Reservewährung etablieren kann: Die Kryptowährung muss Gold ergänzen statt ersetzen, stabiler werden, keine Gefahr für den US-Dollar darstellen, sich Schritt für Schritt etablieren und anhaltendes Investoreninteresse wecken.

Damit sieht die Deutsche Bank Bitcoin "auf dem Weg vom spekulativen Investment zum anerkannten Wertspeicher". Gelingt dieser Wandel, könnte die Kryptowährung bis 2030 tatsächlich neben Gold in den Reserven mancher Zentralbanken auftauchen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com, tungtaechit / Shutterstock

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
08.10.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
02.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
22.09.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.10.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
22.09.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
11.09.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
27.08.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
24.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
17.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen