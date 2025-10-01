Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 57,69 Mrd. EURKGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Bank von 27,80 auf 30,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Vorfeld der anstehenden Zahlen zum dritten Quartal habe er sein Bewertungsmodell aktualisiert, schrieb Andreas Pläsier in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Daraus resultierten moderate Erhöhungen seiner Ergebnis- und Ertragsprognosen für das Gesamtjahr 2025./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Deutsche Bank Hold
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
30,40 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
30,30 €
|Abst. Kursziel*:
0,33%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
30,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,66%
|
Analyst Name:
Andreas Pläsier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,46 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Bank AG
|10:36
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|22.09.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|11.09.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
