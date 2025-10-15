DAX24.271 +0,1%Est505.632 +1,4%MSCI World4.289 +0,3%Top 10 Crypto15,52 +0,8%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.636 -1,0%Euro1,1622 +0,1%Öl62,23 -0,1%Gold4.200 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX leicht im Plus -- China-Exportbeschränkungen lasten auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag
Zwischen Zollstreit und Zinshoffnungen: DAX leicht im Plus Zwischen Zollstreit und Zinshoffnungen: DAX leicht im Plus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag

15.10.25 12:43 Uhr
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag | finanzen.net

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochmittag

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
89.955,1822 CHF -795,3079 CHF -0,88%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
96.639,1054 EUR -943,9051 EUR -0,97%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
84.089,4969 GBP -901,1420 GBP -1,06%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
17.003.067,9175 JPY -178.434,9139 JPY -1,04%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
112.302,7571 USD -919,6668 USD -0,81%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.304,2623 CHF -6,3889 CHF -0,19%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.549,7783 EUR -10,1288 EUR -0,28%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.088,8021 GBP -11,7251 GBP -0,38%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
624.562,0840 JPY -2.233,0151 JPY -0,36%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.125,1405 USD -5,3050 USD -0,13%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,0032 CHF -0,0056 CHF -0,28%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,1520 EUR -0,0080 EUR -0,37%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,8726 GBP -0,0087 GBP -0,46%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
378,6393 JPY -1,6733 JPY -0,44%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,5009 USD -0,0053 USD -0,21%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,5563 CHF -0,0048 CHF -0,86%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,5976 EUR -0,0057 EUR -0,95%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,5200 GBP -0,0055 GBP -1,04%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
105,1447 JPY -1,0834 JPY -1,02%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,6945 USD -0,0056 USD -0,79%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
78,3470 CHF 0,2490 CHF 0,32%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
84,1684 EUR 0,1905 EUR 0,23%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
73,2383 GBP 0,0971 GBP 0,13%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
14.808,9239 JPY 22,8792 JPY 0,15%
Charts|News

Bitcoin gab um 12:26 um -0,62 Prozent auf 112.521,64 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 113.222,42 US-Dollar gelegen hatte.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil - ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,6 Prozent aufweist und bei 15,49 EUR notiert.

Daneben steigt Litecoin um 0,54 Prozent auf 97,96 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 97,44 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 0,35 Prozent auf 4.144,89 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 4.130,45 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Abschlag. Um 12:25 notiert der Bitcoin Cash-Kurs -0,25 Prozent schwächer bei 538,08 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 539,44 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Verluste in Höhe von -0,08 Prozent auf 2,504 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 2,506 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Dash bei 51,07 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 11,83 Prozent im Vergleich zum Vortag (45,66 US-Dollar).

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 3,58 Prozent auf 323,31 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 312,13 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich NEO seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 5,441 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEO-Kurs bei 5,435 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1517 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 12:25 auf 0,1523 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,7000 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:26 bei 0,6986 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,3370 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,3374 US-Dollar.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0012 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Mittwochmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0064 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0063 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com