Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag

15.10.25 12:43 Uhr

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochmittag

Bitcoin gab um 12:26 um -0,62 Prozent auf 112.521,64 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 113.222,42 US-Dollar gelegen hatte. Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil - ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,6 Prozent aufweist und bei 15,49 EUR notiert.

Daneben steigt Litecoin um 0,54 Prozent auf 97,96 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 97,44 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 0,35 Prozent auf 4.144,89 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 4.130,45 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Abschlag. Um 12:25 notiert der Bitcoin Cash-Kurs -0,25 Prozent schwächer bei 538,08 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 539,44 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Verluste in Höhe von -0,08 Prozent auf 2,504 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 2,506 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Dash bei 51,07 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 11,83 Prozent im Vergleich zum Vortag (45,66 US-Dollar).

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 3,58 Prozent auf 323,31 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 312,13 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich NEO seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 5,441 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEO-Kurs bei 5,435 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1517 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 12:25 auf 0,1523 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,7000 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:26 bei 0,6986 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,3370 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,3374 US-Dollar.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0012 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Mittwochmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0064 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0063 US-Dollar.

