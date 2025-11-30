Krypto-Marktbericht

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

30.11.25 12:43 Uhr

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag.

Am Sonntagmittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 12:25 kletterte Bitcoin um 0,46 Prozent auf 91.264,75 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (91.264,75 US-Dollar). Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,7 Prozent. Bei einem Kurs von 12,46 EUR beträgt die Performance seit Auflage 35,1 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (84,16 US-Dollar) geht es um 0,12 Prozent auf 84,06 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,46 Prozent auf 3.005,54 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2.991,80 US-Dollar.

Zudem gewinnt Bitcoin Cash am Sonntagmittag hinzu. Um 3,68 Prozent auf 541,14 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 521,92 US-Dollar.

Nach 2,204 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Sonntagmittag um 0,60 Prozent auf 2,190 US-Dollar gesunken.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 0,98 Prozent auf 417,38 US-Dollar, nach 413,31 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,4157 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,4185 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2542 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,2516 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,2810 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Inzwischen steigt der Binancecoin-Kurs um 0,44 Prozent auf 877,93 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 874,08 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1490 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen zeigt sich Solana im Plus. Im Vergleich zum Vortag (136,18 US-Dollar) geht es um 0,35 Prozent auf 136,65 US-Dollar nach oben.

Zudem gibt Avalanche am Sonntagmittag nach. Um 1,18 Prozent auf 14,08 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 14,25 US-Dollar.

Zudem gewinnt Chainlink am Sonntagmittag hinzu. Um 0,26 Prozent auf 13,04 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 13,01 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sui-Kurs um 1,64 Prozent auf 1,525 US-Dollar zu. Gestern war Sui noch 1,501 US-Dollar wert.

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.