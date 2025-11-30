DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.366 +0,7%Bitcoin78.858 +0,7%Euro1,1593 ±0,0%Öl63,20 -0,3%Gold4.112 -2,5%
Krypto-Marktbericht

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

30.11.25 12:43 Uhr
Aktuelle Kryptokurse: So stehen Bitcoin, Dogecoin & Co. | finanzen.net

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
73.411,9421 CHF 482,1467 CHF 0,66%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
78.857,8230 EUR 518,0953 EUR 0,66%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
69.009,2026 GBP 403,4468 GBP 0,59%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.280.897,3491 JPY 93.792,4814 JPY 0,66%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
91.447,4905 USD 600,5986 USD 0,66%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.428,0096 CHF 26,2579 CHF 1,09%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.608,1254 EUR 28,2117 EUR 1,09%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.282,3944 GBP 23,0436 GBP 1,02%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
472.323,1023 JPY 5.107,9717 JPY 1,09%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.024,5132 USD 32,7088 USD 1,09%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
110,4248 CHF 1,1065 CHF 1,01%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
118,6164 EUR 1,1888 EUR 1,01%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
103,8023 GBP 0,9655 GBP 0,94%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
21.481,0396 JPY 215,2470 JPY 1,01%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
137,5535 USD 1,3783 USD 1,01%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,7632 CHF -0,0057 CHF -0,32%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,8940 EUR -0,0062 EUR -0,32%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,6575 GBP -0,0066 GBP -0,40%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
343,0048 JPY -1,1181 JPY -0,32%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,1964 USD -0,0072 USD -0,32%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
710,6399 CHF 8,9476 CHF 1,28%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
763,3569 EUR 9,6131 EUR 1,28%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
668,0206 GBP 7,9320 GBP 1,20%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
138.241,4707 JPY 1.740,5817 JPY 1,28%
Charts|News

Am Sonntagmittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 12:25 kletterte Bitcoin um 0,46 Prozent auf 91.264,75 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (91.264,75 US-Dollar).

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,7 Prozent. Bei einem Kurs von 12,46 EUR beträgt die Performance seit Auflage 35,1 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (84,16 US-Dollar) geht es um 0,12 Prozent auf 84,06 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,46 Prozent auf 3.005,54 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2.991,80 US-Dollar.

Zudem gewinnt Bitcoin Cash am Sonntagmittag hinzu. Um 3,68 Prozent auf 541,14 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 521,92 US-Dollar.

Nach 2,204 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Sonntagmittag um 0,60 Prozent auf 2,190 US-Dollar gesunken.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 0,98 Prozent auf 417,38 US-Dollar, nach 413,31 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,4157 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,4185 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2542 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,2516 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,2810 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Inzwischen steigt der Binancecoin-Kurs um 0,44 Prozent auf 877,93 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 874,08 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1490 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen zeigt sich Solana im Plus. Im Vergleich zum Vortag (136,18 US-Dollar) geht es um 0,35 Prozent auf 136,65 US-Dollar nach oben.

Zudem gibt Avalanche am Sonntagmittag nach. Um 1,18 Prozent auf 14,08 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 14,25 US-Dollar.

Zudem gewinnt Chainlink am Sonntagmittag hinzu. Um 0,26 Prozent auf 13,04 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 13,01 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sui-Kurs um 1,64 Prozent auf 1,525 US-Dollar zu. Gestern war Sui noch 1,501 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com