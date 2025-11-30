Krypto News Vorschau: Das wird kommende Woche wichtig

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die kommende Woche dürfte zu den spannendsten des gesamten Monats gehören. Nicht nur für den klassischen Finanzmarkt, sondern auch für Bitcoin und den gesamten Kryptomarkt. Eine Reihe zentraler Wirtschaftsindikatoren und geldpolitischer Entscheidungen steht an, die das Potenzial haben, deutliche Kursbewegungen auszulösen. Die US-Notenbank beendet ihr Quantitative Tightening (QT) Programm, während gleichzeitig neue Inflations-, Arbeitsmarkt- und Stimmungsdaten veröffentlicht werden. Analysten sprechen bereits von einer „Woche der Wahrheit“, in der sich entscheidet, ob die jüngste Erholung an den Kryptomärkten weiter anhält oder erneut Gegenwind droht.

Wirtschaftsdaten und Fed-Signale im Fokus

Der Wochenauftakt beginnt direkt mit mehreren marktbewegenden Ereignissen. Am Montag hält Fed-Chef Jerome Powell eine Rede, die von Anlegern weltweit genau verfolgt werden dürfte. Nachdem die US-Notenbank bereits mehrfach Zinssenkungen in Aussicht gestellt hat, könnte Powell neue Hinweise darauf geben, wie schnell und wie stark gelockert wird. Parallel dazu endet das Quantitative Tightening. Das ist ein Ereignis, das für zusätzliche Liquidität an den Märkten sorgt und somit bullish für Risikoassets wie Bitcoin gilt.

POWELL SPEAKS DEC 1 : QT ENDS THE SAME DAY



The final month of the year kicks off with critical labor data and a key speech from Fed Chair Jerome Powell on Monday, Dec 1. He’s expected to address current economic conditions, near-term policy outlook, and the Fed’s ongoing… https://t.co/guxsONXcfM pic.twitter.com/BvbJgc8fue — CryptosRus (@CryptosR_Us) November 29, 2025

Ebenfalls am Montag erscheinen frische PMI- und ISM-Zahlen, die Aufschluss darüber geben, wie stark die US-Wirtschaft aktuell wächst oder schwächelt. Da insbesondere der Kryptomarkt stark auf Liquidität und makroökonomische Rahmenbedingungen reagiert, könnten diese Daten eine deutliche Richtungsbewegung einleiten. Am Mittwoch folgen zusätzliche PMI- und ISM-Berichte, die die Trends der Woche bestätigen oder relativieren könnten.

Arbeitsmarkt, Handelsbilanz und Inflation im Mittelpunkt

Zur Wochenmitte wird es arbeitsmarkttechnisch interessant. Am Donnerstag werden die erstmals gestellten Arbeitslosenansprüche veröffentlicht. Diese Zahl zeigt, wie robust oder angespannt der Arbeitsmarkt ist. Das ist ein wichtiger Faktor für die zukünftige Zinspolitik der Fed. Ebenfalls am Donnerstag erscheint die US-Handelsbilanz, die Hinweise auf die wirtschaftliche Aktivität und Exportkraft gibt.

BIG WEEK INCOMING FOR MARKETS!



Monday:

• Powell Speech

• QT Ends

• PMI Data

• ISM Manufacturing



Wednesday:

• Additional PMI & ISM Data



Thursday:

• Initial Jobless Claims

• US Trade Deficit



Friday:

• PCE Inflation Data



BIG VOLATILITY AHEAD! pic.twitter.com/gEXUBo8RPE — Crypto Rover (@cryptorover) November 30, 2025

Der wichtigste Termin der Woche folgt jedoch am Freitag, wenn die neuen PCE-Inflationsdaten veröffentlicht werden. Der PCE-Index ist der bevorzugte Inflationsindikator der Fed. Bleibt die Inflation trotz Zinssenkungserwartungen moderat, könnte das die Märkte weiter antreiben. Fällt der Wert allerdings höher aus als erwartet, könnte kurzfristig erneut Druck auf Aktien, Bitcoin und Altcoins entstehen. Klar ist, dass die Woche volatil wird und viele Trader bereiten sich bereits auf größere Bewegungen vor. Deutlich entspannter ist die Lage dagegen beim neuen Bitcoin Hyper ($HYPER). Hier bleibt die Stimmung extrem bullish.

