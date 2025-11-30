So viel Verlust hätte ein Investment in Sui von vor 1 Jahr eingebracht

Langfristige Anlage

So viel hätten Anleger mit einem frühen Sui-Investment verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr notierte Sui bei 3,489 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in SUI investiert hätte, hätte er nun 28,66 Sui. Mit dem SUI-USD-Kurs von gestern gerechnet (1,501 USD), wäre die Investition nun 43,01 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 56,99 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.11.2025 bei 1,346 USD. Bei 5,296 USD erreichte die Kryptowährung am 04.01.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net