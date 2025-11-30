DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.366 +0,7%Bitcoin78.772 +0,6%Euro1,1593 ±0,0%Öl63,20 -0,3%Gold4.112 -2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Airbus 938914 Allianz 840400 Amazon 906866 Infineon 623100 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen mit positivem Wochenausklang -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Bitcoin, Broadcom, Oracle, PUMA, TUI, Microsoft im Fokus
Top News
So viel Verlust hätte ein Investment in Sui von vor 1 Jahr eingebracht So viel Verlust hätte ein Investment in Sui von vor 1 Jahr eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr verloren So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr verloren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Entwicklung des Investments

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr verloren

30.11.25 11:03 Uhr
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr verloren | finanzen.net

Bei einem frühen Aptos-Engagement müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
APT/USD (Aptos-US-Dollar)
2,0251 USD -0,0147 USD -0,72%
Charts|News

Gestern vor 1 Jahr kostete ein Aptos 13,31 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in APT investiert worden wären, hätte man nun 751,14 Aptos im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 29.11.2025 1.532,20 USD wert gewesen, da der APT-USD-Kurs bei 2,040 USD lag. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 84,68 Prozent verringert.

Am 30.11.2025 erreichte APT sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,025 USD. Am 06.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 14,70 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com