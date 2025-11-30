So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr verloren

Entwicklung des Investments

Bei einem frühen Aptos-Engagement müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Gestern vor 1 Jahr kostete ein Aptos 13,31 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in APT investiert worden wären, hätte man nun 751,14 Aptos im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 29.11.2025 1.532,20 USD wert gewesen, da der APT-USD-Kurs bei 2,040 USD lag. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 84,68 Prozent verringert.

Am 30.11.2025 erreichte APT sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,025 USD. Am 06.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 14,70 USD.

Redaktion finanzen.net