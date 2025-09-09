Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 58,81 Mrd. EURKGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die europäischen Banken seien aufgrund verbesserter Renditeaussichten zuletzt aufgewertet worden und würden derzeit mit einem Aufschlag zum historischen Durchschnitt gehandelt, schrieb Benjamin Toms in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dennoch bestehe Potenzial für weitere Kursanstiege. Allerdings machten anhaltende geopolitische und konjunkturelle Unsicherheiten den Sektor angesichts der starken Entwicklung etwas anfällig für negative Nachrichten./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 17:45 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
31,03 €
|Abst. Kursziel*:
9,57%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
30,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,73%
|
Analyst Name:
Benjamin Toms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,09 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
