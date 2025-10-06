DAX 24.415 +0,2%ESt50 5.629 +0,0%MSCI World 4.344 -0,2%Top 10 Crypto 17,03 -2,1%Nas 22.950 +0,0%Bitcoin 105.662 -0,8%Euro 1,1661 -0,4%Öl 65,06 -0,7%Gold 3.979 +0,4%
RBC Capital Markets

Deutsche Bank Outperform

15:11 Uhr
Deutsche Bank Outperform
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Bank AG
29,93 EUR 0,06 EUR 0,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Deutsche Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Im dritten Quartal habe eine moderate Volatilität die Handelserträge der globalen Investmentbanken unterstützt und das Investmentbanking habe sich erholt, schrieb Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der nach wie vor unsicheren Wirtschaftsaussichten seien die starken Trends im institutionellen Geschäft umso wichtiger. Die Bank of America übertreffe weiterhin mit dem Wachstum im Investmentbanking die Konkurrenz. Bei der Deutschen Bank und bei der UBS sei ein positives Kapitalmarktumfeld der Hintergrund für die strategische Neuausrichtung beziehungsweise die Regulierungsdebatte./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 18:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Outperform

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
30,07 €		 Abst. Kursziel*:
13,09%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
29,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,60%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,46 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Bank AG

15:11 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
06.10.25 Deutsche Bank Overweight Morgan Stanley
02.10.25 Deutsche Bank Hold Warburg Research
22.09.25 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
11.09.25 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

finanzen.net Aktienempfehlung Investment-Note für Deutsche Bank-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets Investment-Note für Deutsche Bank-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteidigt Stellung am Mittag
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag im Minusbereich
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX legt zum Ende des Montagshandels zu
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Deutsche Bank-Analyse: Morgan Stanley bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information
Financial Times Deutsche Bank needs Germany’s fiscal bazooka to have perfect aim
Financial Times Deutsche Bank needs Germany’s fiscal bazooka to have perfect aim
Business Times Barclays hires 3 private bankers from JP Morgan, LGT, Deutsche Bank for Singapore
MarketWatch Amazon, Palo Alto Networks — and 36 more hot stock picks from Deutsche Bank
Financial Times Deutsche Bank hit by London lawsuits from five former bankers
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
