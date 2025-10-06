Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 58,31 Mrd. EURKGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Deutsche Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Im dritten Quartal habe eine moderate Volatilität die Handelserträge der globalen Investmentbanken unterstützt und das Investmentbanking habe sich erholt, schrieb Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der nach wie vor unsicheren Wirtschaftsaussichten seien die starken Trends im institutionellen Geschäft umso wichtiger. Die Bank of America übertreffe weiterhin mit dem Wachstum im Investmentbanking die Konkurrenz. Bei der Deutschen Bank und bei der UBS sei ein positives Kapitalmarktumfeld der Hintergrund für die strategische Neuausrichtung beziehungsweise die Regulierungsdebatte./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 18:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Outperform
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
30,07 €
|Abst. Kursziel*:
13,09%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
29,93 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,60%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,46 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Bank AG
|15:11
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|02.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|22.09.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|11.09.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|15:11
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|02.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|22.09.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|11.09.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|15:11
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|22.09.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|11.09.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|02.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|27.08.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|24.07.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|17.07.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research