Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 57,52 Mrd. EURKGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 34,20 auf 35,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie trägt zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch", womit Kian Abouhossein in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick seinen optimistischen Erwartungen für die Quartalszahlen Ende Oktober Rechnung trägt. Er hob seine bereinigten Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2027 an und verwies auf seine nun höheren Annahmen für die Erträge. Dies werde durch höhere Kosten nur teilweise zunichtegemacht, schrieb er./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 19:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martynova Anna / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
29,83 €
|Abst. Kursziel*:
17,35%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
30,09 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,34%
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Bank AG
|08:26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|02.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|22.09.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|08:26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|02.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|22.09.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|08:26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|22.09.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|11.09.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|02.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|27.08.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|24.07.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|17.07.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research