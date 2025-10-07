DAX 24.375 -0,1%ESt50 5.610 -0,1%MSCI World 4.328 -0,1%Top 10 Crypto 16,87 -1,2%Nas 22.788 -0,7%Bitcoin 104.772 +0,5%Euro 1,1615 -0,4%Öl 66,09 +0,6%Gold 4.037 +1,3%
Deutsche Bank Aktie

Marktkap. 57,52 Mrd. EUR

KGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Bank Overweight
08:26 Uhr

08:26 Uhr
Deutsche Bank AG
30,09 EUR 0,28 EUR 0,92%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 34,20 auf 35,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie trägt zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch", womit Kian Abouhossein in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick seinen optimistischen Erwartungen für die Quartalszahlen Ende Oktober Rechnung trägt. Er hob seine bereinigten Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2027 an und verwies auf seine nun höheren Annahmen für die Erträge. Dies werde durch höhere Kosten nur teilweise zunichtegemacht, schrieb er./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 19:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank Overweight

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
29,83 €		 Abst. Kursziel*:
17,35%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
30,09 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,34%
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Bank AG

08:26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
06.10.25 Deutsche Bank Overweight Morgan Stanley
02.10.25 Deutsche Bank Hold Warburg Research
22.09.25 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

finanzen.net Expertenprognosen Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Bank auf 35 Euro - 'Overweight'
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag in Grün
finanzen.net Investment-Note für Deutsche Bank-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteidigt Stellung am Mittag
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag im Minusbereich
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX legt zum Ende des Montagshandels zu
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information
Financial Times Deutsche Bank needs Germany’s fiscal bazooka to have perfect aim
Financial Times Deutsche Bank needs Germany’s fiscal bazooka to have perfect aim
Business Times Barclays hires 3 private bankers from JP Morgan, LGT, Deutsche Bank for Singapore
MarketWatch Amazon, Palo Alto Networks — and 36 more hot stock picks from Deutsche Bank
Financial Times Deutsche Bank hit by London lawsuits from five former bankers
