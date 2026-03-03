DAX24.157 +1,5%Est505.858 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4200 +5,1%Nas22.724 +0,9%Bitcoin61.983 +5,3%Euro1,1623 +0,1%Öl81,35 -0,7%Gold5.143 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX auf Erholungskurs -- 24.000er-Marke zurückerobert -- US-Börsen freundlich -- Bayer mit Milliardenverlust -- Bitcoin, NVIDIA, Moderna, Almonty, adidas, ASML, CrowdStrike im Fokus
Top News
Trump-Versprechen stützen: DAX erholt sich nach Vortagessturz - klettert über 24.200-Punkte-Marke Trump-Versprechen stützen: DAX erholt sich nach Vortagessturz - klettert über 24.200-Punkte-Marke
ASML-Aktie gefragt: Neue Technologie-Generation für den KI-Boom ASML-Aktie gefragt: Neue Technologie-Generation für den KI-Boom
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wachsender Risikoappetit

Erholung am Kryptomarkt: Bitcoin durchbricht 71.000-Dollar-Marke - Coinbase-Aktie gefragt

04.03.26 15:39 Uhr
Kryptowährungen erholen sich teils deutlich: Bitcoin steigt über 71.000 US-Dollar - Coinbase-Aktie klettert an der NASDAQ | finanzen.net

Der Bitcoin hat am Mittwoch deutlich zugelegt und kletterte zeitweise über den höchsten Stand seit Anfang Februar. Die Kryptowährung zeigt sich angesichts der Marktlage robust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
177,42 EUR 19,66 EUR 12,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
56.289,8310 CHF 2.871,5167 CHF 5,38%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
61.982,5678 EUR 3.147,0555 EUR 5,35%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
53.913,8713 GBP 2.756,7588 GBP 5,39%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
11.331.289,8850 JPY 553.284,2836 JPY 5,13%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
72.038,0745 USD 3.727,9476 USD 5,46%
Charts|News

Bei CoinMarketCap legt die älteste und bekannteste Kryptowährung zeitweise auf 71.430 Dollar zu.

"Trotz der anhaltenden geopolitischen Spannungen und einer insgesamt fragilen Nachrichtenlage zeigt sich der Bitcoin bemerkenswert robust", kommentierte Timo Emden, Analyst bei Emden Research. "Bereits in den vergangenen Wochen hatten Investoren globale Risiken zunehmend eingepreist." Der Anstieg spreche für einen wachsenden Risikoappetit.

Für Beruhigung an den Finanzmärkten sorgten auch Aussagen von US-Präsident Donald Trump. "Falls erforderlich, wird die US-Marine so bald wie möglich damit beginnen, Tanker durch die Straße von Hormus zu eskortieren", schrieb Trump am Vorabend auf seiner Plattform Truth Social. Um jeden Preis würden die USA den freien Fluss von Energie für den Rest der Welt sicherstellen. Zudem habe er die zuständige Behörde für Entwicklungsfinanzierung DFC angewiesen, Risikoversicherungen und Garantien für den gesamten Seehandel in der Region anzubieten.

Anfang Februar war der Bitcoin noch kurzzeitig unter 60.000 Dollar gefallen. Seitdem hat die Sorgen um die Lage im Iran und die Zollpolitik der USA für Verunsicherung gesorgt. Allerdings zeigte sich der Bitcoin an den vergangenen Tagen vergleichsweise stabil.

Krypto-Aktien gefragt

Aktien mit Bezug zu Kryptowährungen legen im NADSAQ-Handel deutlich zu, nachdem sich der Bitcoin nach dem jüngsten Ausverkauf im Zuge des eskalierenden Konflikts im Nahen Osten etwas erholt hat. So verbuchen die Papiere von Coinbase ein Kursplus von 10,60 Prozent auf 201,08 US-Dollar.

Die aktuelle Kurserholung deutet darauf hin, dass sich die Marktstimmung wieder aufhellt. Anleger scheinen bereit, nach der jüngsten Korrektur wieder in volatile Vermögenswerte zu investieren.

Breite Erholung im Krypto-Segment

Neben Coinbase profitierten auch weitere Aktien mit Kryptowährungsbezug von der verbesserten Stimmung. Das Handelsgeschehen zeigt eine breite Aufwärtsbewegung im gesamten Sektor, was auf eine Stabilisierung des Vertrauens der Investoren hindeutet.

Die weitere Entwicklung dürfte davon abhängen, ob sich die geopolitische Lage entspannt und der Bitcoin seine Erholung fortsetzen kann. Analysten beobachten das Marktgeschehen aufmerksam.

/jsl/jkr/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Coinbase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Parilov / Shutterstock.com, Jaruwan Jaiyangyuen / Shutterstock.com

Nachrichten zu Coinbase

DatumMeistgelesen
Wer­bung