Gerresheimer-Aktie erneut tiefer: Analysten zweifeln an Gerresheimer - Schulden und Unsicherheit belasten

Die Gerresheimer-Aktie hat enttäuschende Handelstage hinter sich. Immer mehr Analysten werden pessimistisch.

nachdem am Vortag bereits Analysten der Deutschen Bank die Gerresheimer-Aktie unter Druck gebracht haben, melden sich nun weitere Experten mit durchaus durchwachsenen Bewertungen für den Anteilsschein zu Wort.

UBS senkt Gerresheimer auf 'Neutral' - Ziel 29 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat Gerresheimer von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 75 auf 29 Euro gesenkt. Es gebe schlicht zu viele Ungewissheiten, begründete Olivier Calvet in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Abstufung. Der Konzern habe den Ausblick abermals gesenkt, die Schuldenquote steige und es herrsche diesbezüglich Unklarheit über die genaue Ausgestaltung der neuen Kreditauflagen (Covernants) durch Banken.

Hauck Aufhäuser IB senkt Gerresheimer auf 'Hold' - Ziel 30 Euro

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Gerresheimer ebenfalls von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 65 auf 30 Euro gesenkt. Das Ausmaß der jüngsten Gewinnwarnung des Spezialverpackungsherstellers sei alarmierend und unterminiere das Anlegervertrauen, schrieb Alexander Galitsa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen (Ebit) für die Jahre 2025 bis 2027 deutlich nach unten.

Aktie gibt erneut nach

Die Gerresheimer-Aktie, die auf Sicht der letzzen fünf Handelstage bereits mehr als ein Viertel ihres Wertes eingebüßt hat, gibt auf XETRA auch am Mittwoch erneut nach und verliert zeitweise 0,58 Prozent auf 27,34 Euro. Noch vor rund einem Jahr hatte die Aktie 86 Euro gekostet.