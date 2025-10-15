Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Vormittag mit Kurseinbußen

Gerresheimer im Blick

Die Aktie von Gerresheimer gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Gerresheimer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 27,34 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Gerresheimer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,6 Prozent auf 27,34 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Gerresheimer-Aktie bei 27,34 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,38 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.767 Gerresheimer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,05 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Gerresheimer-Aktie 214,74 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,52 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gerresheimer-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,040 EUR an Gerresheimer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,057 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,59 EUR.

Gerresheimer ließ sich am 10.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gerresheimer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 600,65 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 498,51 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Gerresheimer rechnen Experten am 25.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,59 EUR je Aktie in den Gerresheimer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gerresheimer-Aktie

Analysten-Dämpfer: Gerresheimer-Aktie dreht nach negativer Bewertung im Minus

Gerresheimer-Aktie klar im Minus: Moulded-Glass-Geschäft soll 2026 verkauft werden

MDAX-Wert Gerresheimer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gerresheimer von vor einem Jahr bedeutet