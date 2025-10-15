DAX24.310 +0,3%Est505.636 +1,5%MSCI World4.291 +0,3%Top 10 Crypto15,59 +1,2%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.947 -0,7%Euro1,1637 +0,2%Öl62,38 +0,2%Gold4.218 +1,8%
Spekulation auf Zinssenkung

Warum der Euro weiter ansteigt

15.10.25 09:57 Uhr
Euro Dollar Kurs: Darum legt der Euro weiter zu | finanzen.net

Der Kurs des Euro ist am Mittwoch mit der Spekulation auf eine erneute Zinssenkung in den USA weiter gestiegen.

Am Morgen stieg die Gemeinschaftswährung Euro bis auf 1,1640 US-Dollar. Im Vergleich zum Vorabend ging es mit dem Kurs aber nur noch leicht nach oben. Seit dem Tief am Vortag am Nachmittag ist der Euro mittlerweile etwa ein Cent gestiegen.

Die Gemeinschaftswährung profitierte von einer allgemeinen Dollar-Schwäche. Der Dollar stand am Morgen im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen unter Druck. Hintergrund sind Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell zum Arbeitsmarkt in den USA, die am Markt als Signal für eine weitere Zinssenkung gedeutet wurden.

Im August hätten sich die Lohnzuwächse "stark verlangsamt", was wahrscheinlich teilweise mit einem geringeren Anstieg der Beschäftigung zu erklären sei, sagte Powell am Dienstagabend. "In diesem weniger dynamischen und etwas schwächeren Arbeitsmarkt scheinen die Abwärtsrisiken für die Beschäftigung gestiegen zu sein", beschrieb der Notenbankchef die Lage.

Die US-Notenbank hatte zuletzt Mitte September den Leitzins erstmals in diesem Jahr gesenkt, um 0,25 Prozentpunkte in eine Spanne zwischen 4,0 und 4,25 Prozent. In ihren Prognosen haben die Notenbanker unter anderem wegen der Lage auf dem Arbeitsmarkt zwei weitere Zinssenkungen in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Die nächste Zinsentscheidung steht Ende Oktober auf dem Programm.

/jkr/jsl/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

