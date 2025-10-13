DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.286 +1,1%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.672 +2,1%Bitcoin99.489 +0,2%Euro1,1572 -0,4%Öl63,42 +2,1%Gold4.102 +2,1%
Investitionsoffensive

Kursexplosion bei Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und IonQ nach angekündigter JPMorgan-Initiative

13.10.25 20:16 Uhr
Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und IonQ springen an NYSE und NASDAQ hoch: JPMorgan will in Quantencomputing investieren | finanzen.net

Die Aktie des Quantencomputing-Unternehmens D-Wave Quantum sorgt am Montag mit einem kräftigen Krussprung einmal mehr für Schlagzeilen.

An der NYSE legt die D-Wave Quantum-Aktie am Montag zeitweise um 23,23 Prozent auf 40,69 US-Dollar zu. Zuvor hatte sie im Handelsverlauf bei 41,97 US-Dollar ein neues Allzeithoch markiert.
Marktbeobachter sehen einen Zusammenhang mit der jüngst angekündigten Investitionsoffensive der US-Bank JPMorgan Chase.

Investment-Initiative macht Anlegern Hoffnung

JPMorgan hat angekündigt, 10 Milliarden US-Dollar direkt in Unternehmen zu investieren, die sie als entscheidend für die nationale Sicherheit der USA erachtet - darunter Künstliche Intelligenz, Cybersecurity, Halbleiter, Energietechnik und Quantencomputing. Dies ist Teil einer Initiative zum Schutz der US-Wirtschaft angesichts eskalierender Handelsspannungen mit Ländern wie China. Ziel sei es, zentrale Zukunftsbranchen zu stärken, die für die nationale Sicherheit und wirtschaftliche Stabilität der USA von entscheidender Bedeutung sind.

Obwohl D-Wave in den offiziellen Mitteilungen der Bank nicht namentlich genannt wird, reagierte die Börse schon allein auf die Erwähnung des Sektors "Quantencomputing" prompt. Spekulationen, dass Unternehmen wie D-Wave, IonQ oder Rigetti von dieser strategischen Kapitaloffensive profitieren könnten, lösten eine Welle von Käufen aus. So geht es am Montag an der NYSE auch für die IonQ-Aktie zeitweise um 17,6 Prozent auf 83,08 US-Dollar nach oben, während Anteillscheine von Rigetti an der NASDAQ zeitweise um 19,4 Prozent auf 52,43 US-Dollar steigen.

Anleger interpretieren die JPMorgan-Ankündigung dabei offenbar als Signal, dass Quantencomputing eine Schlüsseltechnologie für die Zukunft ist - und positionieren sich frühzeitig in diesem Sektor.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

