Unsicherheiten

D-Wave Quantum steht weiter im Rampenlicht. Nachdem eine wichtige Frist verstrichen ist, bleiben Insider-Verkäufe und strategische Risiken weiterhin Thema.

• D-Wave hat nach Ende der Frist sämtliche öffentlichen Warrants ausgelöst

• Kapitalzufluss stärkt die Bilanz und vereinfacht die Aktienstruktur

• Insiderverkäufe, potenzielle Verwässerung und operatives Risiko bleiben Thema



Warrant-Frist abgelaufen: Was nun?

Vergangene Woche, am 19. November 2025, endete die Frist zur Ausübung der öffentlichen Warrants bei D-Wave Quantum. Laut Unternehmensangaben wurden 4.746.358 Warrants ausgeübt, was zur Ausgabe von rund 6,9 Millionen neuen Stammaktien führte. Nicht ausgeübte Optionen - etwa 270.820 Stück - wurden symbolisch für 0,01 US-Dollar pro Warrant eingelöst. Damit sind alle öffentlichen Warrants nun vom Tisch.

Kapitalzufluss - Stärkung der Bilanz, aber Verwässerung spürbar

Durch die Ausübung der Warrants erhielt D-Wave rund 54,6 Millionen US-Dollar Kapital. Dieser Mittelzufluss verbessert die Finanzlage des Unternehmens und reduziert das Risiko kurzfristiger Liquiditätsengpässe. Gleichzeitig vereinfacht die Rücknahme der Warrants die Kapitalstruktur und eliminiert eine Quelle potenzieller Verwässerung.

Analysten gehen davon aus, dass selbst bei vollständiger Ausübung die zusätzliche Verwässerung für bestehende Aktionäre moderat blieb und bei unter 2,1 Prozent liegt.

Weiterhin Hürden: Bedenken bei Investoren und am Markt

Trotz des frischen Kapitals bleiben bei Investoren weiterhin Zweifel bestehen. Insider-Verkäufe von Führungskräften haben das Vertrauen in die langfristige Unternehmensstrategie getrübt und werfen Fragen nach der Zukunftsvision von D-Wave auf. Gleichzeitig sorgt die technologische Ausrichtung des Unternehmens für Skepsis: Kritiker hinterfragen, ob das Quantum-Annealing-Modell von D-Wave langfristig mit klassischen Gate-basierten Quantencomputern konkurrenzfähig ist und ob die Technologie wirklich skalierbar ist. Hinzu kommen mögliche rechtliche Risiken, da mehrere Untersuchungen und potenzielle Klagen im Raum stehen, die das Unternehmen belasten könnten.

Auch der Markt hat auf diese Unsicherheiten reagiert: Schon vor dem Ende der Warrant-Frist geriet die Aktie unter Druck, und auch nach deren Einlösung kam es zu Kursrückgängen, da Investoren sowohl die langfristige Profitabilität als auch die strategische Ausrichtung des Unternehmens kritisch bewerten.

Während der Kursverlust im vergangenen Monat 41,75 Prozent beträgt, steht auf Fünf-Tagessicht ein Minus von 10,60 Prozent an der Tafel. Auch am heutigen Montag zeichnen sich vorbörslich erneut Abschläge ab: So verliert das Papier an der NYSE zeitweise 1,03 Prozent auf 20,20 US-Dollar.

