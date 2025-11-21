DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -1,6%Nas22.488 +1,9%Bitcoin73.756 -1,9%Euro1,1514 -0,1%Öl62,56 -1,0%Gold4.089 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Infineon 623100 Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J SAP 716460 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street steigt -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
Top News
DAX in KW 47: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 47: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Portfolio im Fokus: In diese US-Aktien hat NVIDIA im 3. Quartal 2025 investiert Portfolio im Fokus: In diese US-Aktien hat NVIDIA im 3. Quartal 2025 investiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
D-Wave Quantum im Fokus

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend mit Abschlägen

21.11.25 20:23 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend mit Abschlägen

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 20,27 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
17,91 EUR 0,29 EUR 1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 20,27 USD. Bei 18,55 USD markierte die D-Wave Quantum-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 20,33 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.289.646 D-Wave Quantum-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 46,75 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 130,64 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,71 USD. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Abschläge von 91,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte D-Wave Quantum am 06.11.2025. Das EPS lag bei -0,41 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 3,74 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte D-Wave Quantum 1,87 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.04.2026 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass D-Wave Quantum 2025 einen Verlust in Höhe von -0,209 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

Wichtige Frist abgelaufen: D-Wave-Aktie setzt jüngsten Kurseinbruch fort

D-Wave-Aktie mit Mini-Erholung Deadline am 19. November hält den Druck aber aufrecht

Quanten-KI: Das enorme Potenzial von Quantencomputern und künstlicher Intelligenz

In eigener Sache

Übrigens: D-Wave Quantum und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf D-Wave Quantum

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf D-Wave Quantum

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu D-Wave Quantum

DatumMeistgelesen
Wer­bung