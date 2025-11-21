D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend mit Abschlägen

D-Wave Quantum im Fokus

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 20,27 USD.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 20,27 USD. Bei 18,55 USD markierte die D-Wave Quantum-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 20,33 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.289.646 D-Wave Quantum-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 46,75 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 130,64 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,71 USD. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Abschläge von 91,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte D-Wave Quantum am 06.11.2025. Das EPS lag bei -0,41 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,11 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 3,74 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte D-Wave Quantum 1,87 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.04.2026 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass D-Wave Quantum 2025 einen Verlust in Höhe von -0,209 USD ausweisen wird.

