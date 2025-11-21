D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die D-Wave Quantum-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 20,24 USD ab.

Die D-Wave Quantum-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 20,24 USD. Der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 19,79 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,33 USD. Von der D-Wave Quantum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 881.092 Stück gehandelt.

Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,75 USD. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 56,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,71 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 91,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,11 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 100,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,74 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,87 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 10.04.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,209 USD je D-Wave Quantum-Aktie in den Büchern stehen.

