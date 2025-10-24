D-Wave Quantum-Aktie trotzt Insiderverkäufen mit Kursgewinnen - Auch Warrants im Fokus
In den letzten Tagen verzeichnete die D-Wave Quantum-Aktie signifikante Insiderverkäufe. Doch der Kurs steigt einen weiteren Tag unaufhaltsam.
• Insider verkaufen D-Wave Quantum-Anteile
• Aktie zeigt dennoch Stärke
• Analysten bleiben optimistisch - mit Vorsicht
In den letzten Tagen verzeichnete die D-Wave Quantum-Aktie signifikante Insiderverkäufe. Ein Manager verkaufte etwa 10.000 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 17,93 US-Dollar. Zeitgleich hatte D-Wave am Dienstag die Rücknahme sämtlicher ausstehender Warrants angekündigt, der letzte Handelstag der Optionsscheine an der NYSE ist der 17. November 2025. Beide Fakten erhöhen kurzfristig den Verkaufsdruck, liefern aber auch Klarheit über eine mögliche Verwässerungsquelle für den Kurs.
Analysten sehen Wachstum aber anhaltende Verluste
Trotz des Kursdrucks bleiben Analysten mehrheitlich moderat optimistisch und vergeben im Schnitt eine Einstufung von "Moderate Buy" mit einem Kursziel von 20,27 US-Dollar. Das erscheint bemerkenswert, weil der aktuelle Kurs deutlich über diesem Ziel liegt. Analysten heben zudem ein starkes Umsatzwachstum hervor: plus 40,9 Prozent im Vorquartal auf 3,10 Millionen USD, gleichzeitig bleibt das Unternehmen defizitär mit einer zuletzt extrem negativen Nettomarge von -1.263,92 Prozent und einer Verlustprognose von minus 0,41 US-Dollar je Aktie. Diese Kombination aus Wachstum und Verlust zeigt das grundsätzliche Chancen Risiko Profil.
Was Anleger jetzt tun sollten
Kurzfristig dürften Unsicherheit durch Insider-Aktivitäten und die technische Reaktion des Marktes zu erhöhter Volatilität führen. Die Rücknahme der Warrants kann mittelfristig den Verwässerungsfaktor reduzieren, während die anhaltenden Verluste die Bewertung belasten. Anleger sollten Positionen und Risikoakzeptanz überprüfen, bei hohem Risikoappetit bleibt die Story auf Wachstum, für konservative Anleger sind die Kennzahlen weiterhin problematisch.
So performt die D-Wave Quantum-Aktie heute
Die Aktie von D-Wave Quantum verzeichnet im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise einen Aufschlag von 6,73 Prozent auf 33,15 US-Dollar. Seit Jahresbeginn steht ein spektakulärer Anstieg von 269,76 Prozent an der Kurstafel.
Redaktion finanzen.net
