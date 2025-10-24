DAX24.223 +0,1%Est505.668 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 +2,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.681 +1,0%Euro1,1615 ±-0,0%Öl66,01 +0,1%Gold4.059 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX unentschlossen -- Lufthansa drohen Streiks -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Outperform von Bernstein Research für BMW-Aktie Outperform von Bernstein Research für BMW-Aktie
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!
Aktie unter der Lupe

D-Wave Quantum-Aktie trotzt Insiderverkäufen mit Kursgewinnen - Auch Warrants im Fokus

24.10.25 11:53 Uhr
D-Wave Quantum-Aktie steigt an NYSE und setzt sich von Insiderverkäufen ab - Auch Warrants im Blick | finanzen.net

In den letzten Tagen verzeichnete die D-Wave Quantum-Aktie signifikante Insiderverkäufe. Doch der Kurs steigt einen weiteren Tag unaufhaltsam.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
28,21 EUR 1,62 EUR 6,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Insider verkaufen D-Wave Quantum-Anteile
• Aktie zeigt dennoch Stärke
• Analysten bleiben optimistisch - mit Vorsicht

Wer­bung

In den letzten Tagen verzeichnete die D-Wave Quantum-Aktie signifikante Insiderverkäufe. Ein Manager verkaufte etwa 10.000 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 17,93 US-Dollar. Zeitgleich hatte D-Wave am Dienstag die Rücknahme sämtlicher ausstehender Warrants angekündigt, der letzte Handelstag der Optionsscheine an der NYSE ist der 17. November 2025. Beide Fakten erhöhen kurzfristig den Verkaufsdruck, liefern aber auch Klarheit über eine mögliche Verwässerungsquelle für den Kurs.

Analysten sehen Wachstum aber anhaltende Verluste

Trotz des Kursdrucks bleiben Analysten mehrheitlich moderat optimistisch und vergeben im Schnitt eine Einstufung von "Moderate Buy" mit einem Kursziel von 20,27 US-Dollar. Das erscheint bemerkenswert, weil der aktuelle Kurs deutlich über diesem Ziel liegt. Analysten heben zudem ein starkes Umsatzwachstum hervor: plus 40,9 Prozent im Vorquartal auf 3,10 Millionen USD, gleichzeitig bleibt das Unternehmen defizitär mit einer zuletzt extrem negativen Nettomarge von -1.263,92 Prozent und einer Verlustprognose von minus 0,41 US-Dollar je Aktie. Diese Kombination aus Wachstum und Verlust zeigt das grundsätzliche Chancen Risiko Profil.

Was Anleger jetzt tun sollten

Kurzfristig dürften Unsicherheit durch Insider-Aktivitäten und die technische Reaktion des Marktes zu erhöhter Volatilität führen. Die Rücknahme der Warrants kann mittelfristig den Verwässerungsfaktor reduzieren, während die anhaltenden Verluste die Bewertung belasten. Anleger sollten Positionen und Risikoakzeptanz überprüfen, bei hohem Risikoappetit bleibt die Story auf Wachstum, für konservative Anleger sind die Kennzahlen weiterhin problematisch.

Wer­bung

So performt die D-Wave Quantum-Aktie heute

Die Aktie von D-Wave Quantum verzeichnet im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise einen Aufschlag von 6,73 Prozent auf 33,15 US-Dollar. Seit Jahresbeginn steht ein spektakulärer Anstieg von 269,76 Prozent an der Kurstafel.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: D-Wave Quantum und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf D-Wave Quantum

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf D-Wave Quantum

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu D-Wave Quantum

DatumMeistgelesen
Wer­bung