DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,20 +1,9%Nas22.955 +0,9%Bitcoin95.079 +2,5%Euro1,1617 ±0,0%Öl65,89 +2,4%Gold4.122 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 D-Wave Quantum A3DSV9 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y TeamViewer A2YN90 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich leicht in Grün -- US-Börsen fester -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Top News
Warum sich der Eurokurs kaum bewegt Warum sich der Eurokurs kaum bewegt
Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab November 2025 Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab November 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Kursentwicklung im Fokus

D-Wave Quantum Aktie News: Bullen treiben D-Wave Quantum am Abend an

23.10.25 20:23 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: Bullen treiben D-Wave Quantum am Abend an

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von D-Wave Quantum. Das Papier von D-Wave Quantum legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 10,5 Prozent auf 30,16 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
27,32 EUR 3,22 EUR 13,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die D-Wave Quantum-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 10,5 Prozent auf 30,16 USD. Der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,43 USD zu. Mit einem Wert von 32,84 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 10.475.978 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Bei 46,75 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 55,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,98 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie 96,77 Prozent sinken.

Am 07.08.2025 legte D-Wave Quantum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,55 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,10 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,10 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte D-Wave Quantum einen Umsatz von 2,18 Mio. USD eingefahren.

D-Wave Quantum dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

In der D-Wave Quantum-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,230 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

D-Wave Quantum-Aktie wegen Warrant-Einlösung unter Druck - auch Quantum eMotion im Blick

Quantum eMotion-Aktie beflügelt nach Strategiewechsel - Anleger beobachten D-Wave Quantum

Erneute Kursverluste: Anleger verkaufen D-Wave-Aktien

In eigener Sache

Übrigens: D-Wave Quantum und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf D-Wave Quantum

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf D-Wave Quantum

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu D-Wave Quantum

DatumMeistgelesen
Wer­bung