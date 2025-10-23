D-Wave Quantum Aktie News: Bullen treiben D-Wave Quantum am Abend an

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von D-Wave Quantum. Das Papier von D-Wave Quantum legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 10,5 Prozent auf 30,16 USD.

Die D-Wave Quantum-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 10,5 Prozent auf 30,16 USD. Der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,43 USD zu. Mit einem Wert von 32,84 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 10.475.978 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Bei 46,75 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 55,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,98 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie 96,77 Prozent sinken.

Am 07.08.2025 legte D-Wave Quantum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,55 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,10 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,10 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte D-Wave Quantum einen Umsatz von 2,18 Mio. USD eingefahren.

D-Wave Quantum dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

In der D-Wave Quantum-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,230 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

