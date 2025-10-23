D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum steigt am Nachmittag stark

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das D-Wave Quantum-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 16,5 Prozent auf 31,78 USD.

Die D-Wave Quantum-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 16,5 Prozent auf 31,78 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 32,93 USD. Bei 32,84 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 3.187.574 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 46,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Kursplus von 47,11 Prozent wieder erreichen. Am 05.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,98 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 96,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte D-Wave Quantum am 07.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,10 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 3,10 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte D-Wave Quantum 2,18 Mio. USD umgesetzt.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von D-Wave Quantum veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

