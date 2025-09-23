Mega-Chance

Bereits 2018 legte die Trump-Regierung mit dem "National Quantum Initiative Act" den Grundstein für die Förderung der Quantentechnologie. Nun wird über mögliche neue Initiativen spekuliert.

• US-Regierung plant wohl mehrere Exekutivmaßnahmen mit Bezug zu Quantentechnologie

• Neuauflage von Quantengesetz erwartet

• D-Wave Quantum-Aktie im Aufwind; neuer Rekord



Wer­bung Wer­bung

Nachdem der ursprüngliche "National Quantum Initiative Act" 2023 auslief, wartet die Branche aktuell laut "Investor's Business Daily" darauf, dass der US-Kongress den "National Quantum Initiative Reauthorization Act" beschließen wird. Der erwartete Nachfolgeplan dürfte dabei darauf abzielen, die Förderung von Quantenforschungseinrichtungen in den USA zu beschleunigen und sich so die technologische Führerschaft zu sichern. Auch Sicherheitsaspekte dürften jedoch eine Rolle spielen, um die USA gegen zukünftige Bedrohungen durch Quantencomputing - etwa aus China - zu schützen.

Erlässt Trump bald mehrere Executive Orders?

Wie "Nextgov/FCW" kürzlich berichtete, bereite das Weiße Haus derzeit in diesem Zusammenhang bis zu drei Durchführungsverordnungen (Executive Orders) vor, die sich auf die Quanteninformationswissenschaften und die Migration zur Post-Quanten-Kryptografie (PQC) konzentrieren sollen. Laut "Quantum Insider" könnte eine bevorstehende Executive Order unter anderem die Einführung von Zeitplänen für die Migration staatlicher Netzwerke auf post-quantensichere Verschlüsselungsverfahren umfassen, die sicherstellen sollen, dass die digitalen Infrastrukturen auch in einer Ära leistungsfähiger Quantencomputer vor unbefugtem Zugriff geschützt sind.

Darüber hinaus wird erwartet, dass der Aktionsplan auch die Schaffung von "Quanten-Sandkästen" fördert, in denen neue Quantenanwendungen in realen Umgebungen getestet werden können.

Große Chance für Quantencomputing-Aktien

Für Aktien der US-amerikanischen Quantencomputing-Unternehmen dürften sich diese politischen Initiativen positiv auswirken und das Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit der Branche weiter stärken. So hatte etwa kürzlich auch eine Quanten-Zusammenarbeit zwischen IonQ und dem US-Energieministerium mehrere Quanten-Aktien nach oben getrieben.

Wer­bung Wer­bung

Am Mittwoch fallen die Aktien von IonQ im NYSE-Handel zeitweise um 1,48 Prozent auf 74,03 US-Dollar zu. Nach oben geht es daneben für Anteilsscheine von D-Wave Quantum, die zeitweise um 1,58 Prozent auf 27,95 US-Dollar klettern. Im Tageshoch ging es bis auf 29.17 US-Dollar aufwärts - ein neues Rekordhoch - das bisherige Allzeithoch lag bei 27,99 US-Dollar.

Im bisherigen Jahresverlauf hat die D-Wave Quantum-Aktie bereits um rund 228 Prozent zugelegt, für Papiere von IonQ ging es im gleichen Zeitraum um rund 80 Prozent aufwärts.

Redaktion finanzen.net