DAX23.589 +1,0%ESt505.439 +1,3%Top 10 Crypto16,49 +1,0%Dow45.981 -0,1%Nas22.371 +0,5%Bitcoin100.016 +1,6%Euro1,1753 -0,5%Öl68,09 +0,3%Gold3.632 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T SAP 716460 PUMA 696960 Aumovio AUM0V1 RENK RENK73 Continental 543900 Plug Power A1JA81 BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Alibaba A117ME D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: Dow startet stabil -- DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Intel-Aktie zündet den Turbo: Chripriese NVIDIA steigt mit Milliarden ein Intel-Aktie zündet den Turbo: Chripriese NVIDIA steigt mit Milliarden ein
DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Quantencomputing

IonQ-Aktie mit Kurssprung: Quanten-Zusammenarbeit mit Energieministerium - D-Wave-Aktie profitiert

18.09.25 15:43 Uhr
IonQ-Aktie hebt an der NYSE ab: Quanten-Kooperation mit US-Energieministerium! - auch D-Wave-Aktie gefragt | finanzen.net

IonQ hat mit dem US-Energieministerium eine Absichtserklärung unterzeichnet, um die Entwicklung und Anwendung von Quantentechnologie in Weltall voranzubringen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
19,34 EUR 0,12 EUR 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IonQ Inc Registered Shs
67,77 USD 2,33 USD 3,56%
Charts|News|Analysen

• IonQ und Energieministerium mit Absichtserklärung
• IonQ-Aktie profitiert von Quantenhype
• Erprobung von Quantentechnologie im Weltall

Wer­bung

Vor dem Hintergrund des Hypes rund um künstliche Intelligenz haben auch Quantencomputing-Unternehmen in den letzten Monaten vermehrte Aufmerksamkeit erfahren. Zu den Gewinnern des Booms von Quantenaktien gehört auch der Quantencomputing-Spezialist IonQ, wie sich an der Performance der IonQ-Aktie ablesen lässt.

So performt die IonQ-Aktie

So konnte der Anteilsschein in den letzten zwölf Monaten satte 747,67 Prozent zulegen. Zuletzt sprang das Papier am Mittwoch an der NYSE 5,11 Prozent hoch auf 65,44 US-Dollar. Der Aufwärtstrend setzt sich auch am Donnerstag fort: So gewinnt die IonQ-Aktie zeitweise 4,87 Prozent auf 68.63 US-Dollar.

Absichtserklärung mit US-Energieministerium

Die jüngste Aufwärtsbewegung geht auf eine Absichtserklärung des Quanten-Unternehmens mit dem US-amerikanischen Energieministerium zurück, die darauf abzielt die Entwicklung und Anwendung von Quantentechnologie im Weltall voranzutreiben. Die Vereinbarung ist damit ein weiterer Meilenstein in der Initiative des Energieministeriums "Quantum-in-Space" und verdeutlicht die Quantenfähigkeiten IonQs bei Operationen ausgehend von der Erde, in den Orbit und zurück zur Erde, wie es in der zugehörigen Mitteilung heißt.

Wer­bung

IonQ wird gemäß der Vereinbarung für die Konzeption und Durchführung einer orbitalen Demonstration quantensicherer Kommunikation unter Verwendung seiner Satellitenplattform verantwortlich sein. Zudem sollen im Rahmen der Zusammenarbeit weitere Quantenanwendungen im Weltraum untersucht werden, wie alternative Positionsbestimmung, Navigation und Zeitmessung, Zeitsynchronisation, Quantennetzwerke und Sensorik.

Praxiserfahrung sammeln

"Bei dieser Zusammenarbeit geht es darum, Möglichkeiten in die Praxis umzusetzen und durch Handeln zu lernen", so Rima Kasia Oueid, Senior Commercialization Executive beim US-Energieministerium und leitende Architektin der Quantum-in-Space Collaboration, in der Mitteilung. "Durch die Einbindung neuer Partner beschleunigen wir die Kommerzialisierung, demonstrieren Anwendungen wie sichere Quantenkommunikation, fortschrittliche Quanten-PNT und Quantensensorik und erweitern die Rolle Amerikas in der Weltraumwirtschaft."

Auch IonQ-CEO Niccolo de Masi kam in der Mitteilung zu Wort: "Durch die Zusammenarbeit mit dem US-Energieministerium wollen wir die Leistungsfähigkeit von Quantencomputern und -netzwerken demonstrieren, um neue Anwendungen für sichere Kommunikation zu ermöglichen. Diese Absichtserklärung spiegelt die wachsende Bedeutung von Quantentechnologien für die Erlangung einer globalen Führungsrolle in den Bereichen Weltrauminnovation und Cybersicherheit wider."

Wer­bung

Der erste Fokus der Kooperation wird vonseiten IonQs die Demonstration quantensicherer Netzwerke unter Verwendung seiner Satellitenressourcen sein. Anschließend sollen weitere Quantentechnologien im Orbit zum Einsatz kommen, wie unter anderem die Erprobung von Quantenalgorithmen und Quantencomputern auf Satelliten.

Grundlage der Absichtserklärung waren laut Mitteilung die Übernahmen IonQs des Quantenvernetzungs-Anbieters Qubitekk, die Ende 2024 vollführt wurde, sowie der Zukauf des Weltraumtechnologieunternehmens Capella in 2025. So ist IonQ bislang der einzige US-amerikanische Anbieter von kommerziellen Quantenvernetzungssystemen. Diese kamen bereits im Forschungslabor der US-Luftwaffe und beim EPB Quantum CenterSM in Chattanooga, Tennessee, zum Einsatz, wie es weiter heißt.

Für IonQ bedeutet die Zusammenarbeit eine Stärkung der Führungsposition an der Schnittstelle zwischen Quanten- und Luft- und Raumfahrtinnovation, während die US-Regierung ihr Engagement in eine weltraumgestützte Infrastruktur ausbauen kann.

IonQ mit mehreren Übernahmen

IonQ wartete am Mittwoch zudem noch mit zwei weiteren Nachrichten auf. So gab das Tech-Unternehmen bekannt, die Übernahme von Oxford Ionics abgeschlossen zu haben. Hierbei handelt es sich um ein Quantencomputing-Unternehmen aus Großbritannien, wodurch "Führungsposition von IonQ im Bereich Quantencomputing durch eine erweiterte Präsenz in Großbritannien und proprietäre Technologieplattformen" gestärkt werde, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Ferner gab IonQ mittels Mitteilung seine Absicht bekannt, Vector Atomic zu übernehmen, "einem Pionier im Bereich fortschrittlicher Quantensensoren für Positionierungs-, Navigations- und Zeitmessungsanwendungen". Hierdurch erhofft sich IonQ den beschleunigten Einstieg in den Markt für Quantensensorik sowie die Stärkung seiner Full-Stack-Quantenplattform.

Auch D-Wave Quantum-Aktie profitiert

Von dem Höhenflug der IonQ-Aktie profitierte am Mittwoch auf der Anteilsschein von D-Wave Quantum. So ging es hier im NASDAQ-Handel am Mittwoch letztlich 18,76 Prozent nach oben auf 22,54 US-Dollar. Am Donnerstag gewinnt das Papier zeitweise 2,24 Prozent auf 23,05 US-Dollar. Bei 22,85 US-Dollar wurde am Vortag zudem ein neues Rekordhoch markiert.

Gleichzeitig konnte D-Wave am Mittwoch ebenso mit Nachrichten aufwarten: So hielt das Quanten-Unternehmen in Tokyo eine User-Konferenz ab, die Qubits Japan 2025. D-Wave zählt in Japan viele namhafte Kunden wie NTT DoCoMo, Japan Tobacco und Ford Otosan. Wie Investor's Business Daily schreibt, hätten die Buchungen D-Waves in der Asien-Pazifik-Region in den letzten zwölf Monaten um 83 Prozent zugenommen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: D-Wave Quantum und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf D-Wave Quantum

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf D-Wave Quantum

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: IM_photo / Shutterstock.com, MarcelClemens / Shutterstock.com

Nachrichten zu D-Wave Quantum

DatumMeistgelesen
Wer­bung