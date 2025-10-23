Ausblick: Porsche AG veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Diese Kennzahlen prognostizieren Experten für die Porsche-Bilanz.
Werte in diesem Artikel
Porsche gibt am 24.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,111 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,670 EUR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Porsche vz mit einem Umsatz von insgesamt 8,86 Milliarden EUR abgeschlossen haben - das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,11 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,71 Prozent verringert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,298 EUR, während im vorherigen Jahr noch 3,95 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 37,17 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 40,08 Milliarden EUR waren.
