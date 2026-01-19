Porsche vz. Aktie
Marktkap. 36,59 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach einem letzten Update vor der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Jose M Asumendi senkte in einer am Dienstagabend veröffentlichten Studie seine Gewinnerwartungen für 2025 und 2026 um durchschnittlich vier Prozent. Dabei schaut der Experte nun für 2025 auf das untere Ende der Unternehmensumsatzprognose. Für 2026 und 2027 rechnet der Analyst mit einer Margenerholung. Wichtig für den Aktienkurs sei der Kapitalmarkttag mit dem kürzlich ernannten neuen Konzernchef./mis/rob/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
58,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
41,03 €
|Abst. Kursziel*:
41,36%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
40,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,53%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
