Porsche vz Overweight

20:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach einem letzten Update vor der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Jose M Asumendi senkte in einer am Dienstagabend veröffentlichten Studie seine Gewinnerwartungen für 2025 und 2026 um durchschnittlich vier Prozent. Dabei schaut der Experte nun für 2025 auf das untere Ende der Unternehmensumsatzprognose. Für 2026 und 2027 rechnet der Analyst mit einer Margenerholung. Wichtig für den Aktienkurs sei der Kapitalmarkttag mit dem kürzlich ernannten neuen Konzernchef./mis/rob/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:25 / GMT

