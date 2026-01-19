DAX 24.703 -1,0%ESt50 5.892 -0,6%MSCI World 4.442 -1,5%Top 10 Crypto 11,97 -4,2%Nas 22.994 -2,2%Bitcoin 76.114 -4,3%Euro 1,1722 +0,6%Öl 64,81 +1,0%Gold 4.762 +2,0%
Zollstreit: DAX letztlich tief im Minus -- Wall Street tiefrot -- Warten auf Netflix-Bilanz -- Henkel, Apple, Amazon, DroneShield, Rüstungstitel, Ryanair, LVMH, BYD, Hypoport, NVIDIA im Fokus
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Nikkei und TOPIX vor Rekordjagd - Experten sehen 2026 als Gewinnerjahr für Japan-Aktien
Porsche vz. Aktie

40,98 EUR -0,05 EUR -0,12 %
STU
Marktkap. 36,59 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911

ISIN DE000PAG9113

Symbol DRPRF

JP Morgan Chase & Co.

Porsche vz Overweight

20:31 Uhr
Porsche vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
40,98 EUR -0,05 EUR -0,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach einem letzten Update vor der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Jose M Asumendi senkte in einer am Dienstagabend veröffentlichten Studie seine Gewinnerwartungen für 2025 und 2026 um durchschnittlich vier Prozent. Dabei schaut der Experte nun für 2025 auf das untere Ende der Unternehmensumsatzprognose. Für 2026 und 2027 rechnet der Analyst mit einer Margenerholung. Wichtig für den Aktienkurs sei der Kapitalmarkttag mit dem kürzlich ernannten neuen Konzernchef./mis/rob/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: tratong / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Porsche vz. Overweight

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
41,03 €		 Abst. Kursziel*:
41,36%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
40,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,53%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

20:31 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
19.01.26 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.26 Porsche vz. Underperform Merrill Lynch & Co., Inc.
14.01.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

